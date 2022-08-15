基隆+227！全市機構群聚無新增確診　林右昌：全數解除列管

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心15日公布國內本土病例，新增1萬5596例，其中基隆新增227例，市長林右昌表示，本市先前曾發生機構群聚感染案件的仁愛護理之家，自8月5日至13日已連續9日無新增確診病例，截至14日24時皆未新增個案，因此衛生局宣布自即日起，全市機構群聚已全數解除列管，恢復平常性管理。

林右昌表示，全市專責病房空床率仍維持將近6成，提醒市民朋友，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，若必須出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，一定要主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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有關基隆市疫情部分，本市今日227名確診人數中，外縣市通報44例，佔19.38%；其中女性125人、男性102人；若以年齡別區分的話，25-34歲及35-44歲皆有40人最多，占17.62%；至於75歲以上的長者有5人、65-74歲有17人、6歲以下有13人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治34人、空床45床，空床率57.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院：輕症14名；三總基隆分院與礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬9486人，利用快速通道的有3萬8056人，有7萬6584人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬8234人，條件不符合則有1萬8350人。

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