快篩實名制第四輪首賣9449份！指揮中心籲快準備：最多可買10劑

▲今起實施第四輪家用抗原快篩試劑實名制。（圖／記者李佳蓉攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣佈今（15日）起，實施第四輪家用抗原快篩試劑實名制及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑。指揮官王必勝表示，截至上午賣出9449份，最多可購買2份（10劑），0至6歲免費也領取了6952份，並呼籲全民還是要趕快購買，提早準備。

指揮中心指揮官王必勝表示，今天是第四輪快篩開始販售的第一天，根據回報到上午11點為止，賣出9449分，另外0-6歲免費部分領取6952份，秩序都很良好，系統也很順暢，沒有排隊情形，有媒體對民眾訪問大家大致上認為本來一份現在可買兩份，對於需要使用的民眾都覺得很好。

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王必勝最後強調，希望民眾因未來疫情可以提早做準備趕快去做購買，不要等到說疫情稍微厲害一點，會有排隊情況。

指揮中心說明，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，為滿足民眾購買之需求，從原先購買1份(5劑)，增加至多可購買2份(10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)，售價仍維持每份(5劑)500元，籲請有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買/領取。