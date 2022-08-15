新增1例兒童MIS-C！6歲男童住院治療中　目前累計98例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布33例本土中重症個案，其中有1例6歲男童併發MIS-C，目前國內兒童重症累計168例，MIS-C98例，死亡27例。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布8/15本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布8/15本土中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增1例6歲男童MIS-C，無慢性病史，接種一劑疫苗，6/6新冠確診，8/4陸續出現發燒、腹痛、腹瀉、紅眼、全身出疹、雙腿腫脹等症狀，8/11到門診就醫，有結膜炎、草莓舌、喉嚨紅腫，診斷疑似MIS-C，收治一般病房住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前住院中。

另外，今日也是第四輪快篩實名制開賣，維持每劑100元，但開放每身分證字號最多可購買2份10劑，可分1次或兩次購買，也可請親友代購，0至6歲幼童免費5劑快篩試劑，對象以2015年9月2日以後出生為限。

羅一鈞提醒，預估下波疫情在八月中或下旬會開始起來，要提醒民眾落實防疫，第一是依照指揮中心建議施打疫苗，第二個是現行防疫規定還是要遵守，包括戴口罩、洗手和確診後隔離等措施。



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