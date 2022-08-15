詐團逼去柬埔寨！彰化兄弟檔登機前獲救　感嘆「可能死無全屍」

記者唐詠絮／彰化報導

國內不少青年被詐騙集團以高薪工作名義拐騙到柬埔寨，虐待求救無門，彰化一對謝姓兄弟集資2萬元投資虛擬貨幣，變成人頭帳戶，還被詐騙集團用槍押簽借條及保管條，最後被逼得到柬埔寨工作還債，幸好在登機前3天，其父親察覺有異，向議員張雪如求情，才及時獲救，今天2兄弟直說，很慶幸自己能平安留在台灣。

▲謝姓兄弟被詐騙集團騙去柬埔寨 。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

張雪如指出，謝姓2兄弟，接到法院通知，指他們涉嫌提供帳戶給詐騙集團，而且詐騙集團要他們賠償遭凍結的187萬元，或是去柬埔寨工作4個月，還可以賺錢還債，如果不去就要用槍打死家人。

▲謝姓兄弟與家人 。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

張雪如說，謝姓兄弟在搭機前3天向父親辭別，其家人得知後當時相當害怕哭著來求助說，孩子也不知道聯絡人的真實姓名？去哪裡？公司是什麼名字？做什麼工作？全都不知道，學業都沒完成，還堅持要去賺大錢回來孝順父母！怎麼講都講不聽～怎麼辦？怎麼辦啊！

所幸最後與警方在第一時間將他們攔截獲救，今天2兄弟回想起來，仍感到非常幸運，更感謝張雪如援助，最後也因此吃上官司，今年5月間被彰化地院依加重詐欺罪，判決3年1月、3年5月不等的刑期，還被民事求償。

▲謝姓兄弟被詐騙集團騙去柬埔寨 。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

兩兄弟說，「幸好沒有去到柬埔寨，要不然我們可能死無全屍」、「不然今天我們的眼角膜、肝臟、脾臟、胰臟等身體器官可能不見了，屍體也被丟進大海了。」謝父則說，「天佑台灣，保佑我兩個兒子平安留在台灣」、「感謝議員張雪如及檢警的幫忙」。

張雪如說，2兄弟家人看到同胞柬埔寨在的遭虐驚悚的新聞，電話中表示感激不盡，並傳文字表達謝意，感謝所有協助的警察及各單位的配合，現在想起來還真的是害怕，如今仍有不少國內的年輕人被騙往柬埔寨後，滯留在當地無法返台，對此她願意提供協助，也呼籲受害民眾及家屬可以出面與她連繫。