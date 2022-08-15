本土BA.5暴增33例「北中南分佈曝」　羅一鈞：預期還會逐漸增加

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增121例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及87例境外移入。本土BA.5新增33例，分佈為北部22例、中部8例、南部3例。另有1例是本土BA.4個案。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布8/15新增BA.5本土個案分析。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增33例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。

另外，今日新增1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診(Ct：16)，同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護/隔離中。

▲指揮中心公布8/15首例BA.4本土個案說明。（圖／指揮中心提供）

截至目前國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為76例、BA.5為 547例、BA.2.75為5例、另累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

羅一鈞強調，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於 8月10日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70%，BA.4變異株佔比約為9%。

迄今至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，需持續追蹤監測。

另外，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。