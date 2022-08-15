快訊／爆首例本土BA.4！北部30多歲男+3家人快篩陽　疑似家庭群聚

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增33例BA.5個案，另增首例BA.4本土個案，是北部30多歲男性，目前3位同住家人都快篩陽隔離中，還要做基因定序。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布8/15新增BA.5本土個案分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布8/15首例BA.4本土個案說明。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說明，首例本土BA.4個案為北部30多歲男，8/5喉嚨輕微不適，8/9快篩陽，Ct值16，3位同住家人同日採檢快篩都陽性，4人都在居家照護隔離中，還要做基因定序，疑似家庭群聚。

另外，本土BA.5也一次暴增33例，分別是北部22例，中部8例，南部3例，其中有7例是兒童、青少年，26例成人，目前皆無重症案例，全國BA.5累計58例、陽性佔比是15%。

羅一鈞表示，33例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。

目前國內境外移入個案中新增檢出5株BA.4、79株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為48例男性、39例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今年7月20日至8月11日。其中檢出BA.4個案分別自荷蘭(2例)、埃及、菲律賓、英國(各1例)；BA.5個案分別自美國(13例)、越南(10例)、荷蘭、新加坡(各6例)、英國、菲律賓(各5例)、印尼(4例)、土耳其、瑞士(各3例)、香港、泰國、紐西蘭、義大利、德國、澳大利亞(各2例)、丹麥、日本、比利時、匈牙利、西班牙、波蘭、柬埔寨、埃及、馬來西亞、奧地利、葡萄牙、韓國(各1例)；BA.2.75個案均自印度(3例)移入。

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