愛沙尼亞正妹大讚台灣醫療！治好她「這病」開心喊：救了我

▲Maria從愛沙尼亞來到台灣後，靠中西醫治好偏頭痛。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）



實習記者林郁婷／綜合報導

來自歐洲愛沙尼亞塔爾圖（Tartu）的Maria表示，她一直有偏頭痛問題，在原本的國家看病需要等好幾個月，但是來到台灣看過中西醫，在吃了中醫給的藥粉後，頭痛問題就痊癒了，讓她大讚台灣醫療的方便和快速，直呼「台灣救了我，台灣在我心中永遠有一個特別的位置」。

YouTube頻道「不要鬧工作室」昨（14）日更新最新一支影片，Maria在影片中透漏，原本在愛沙尼亞一間醫院擔任護士5年，因為對職業有倦怠，加上想出國進修，決定選一個溫暖的亞洲國家，再聽說台灣有世界知名的神經系統專家後，果斷地再2020年來到了台灣。

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▲Maria大讚台灣醫療體系有效率。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

Maria表示，來到台灣後立刻就愛上了這裡，也經常到處旅遊，但偏頭痛的問題一直困擾她，過去在愛沙尼亞看醫生非常麻煩，因此她都沒有去治療過頭痛，到了台灣有先去大醫院照X光，之後又透過同學介紹去看中醫吃藥粉，中西醫合併治療下，終於成功解決偏頭痛，「我的運氣很不錯，你們沒辦法想像我有多開心」。

Maria更大讚，台灣醫療最棒的一點就是效率，不像愛沙尼亞，就算是ㄧ般感冒也需要先跟醫生預約，然後再等上好幾個月，雖然他們也有健保，甚至一些小手術都能免費，但等待的時間真的太久了，仍然無法解決患者的問題，因此Maria非常感謝台灣，「台灣在我心中永遠有一個特別的位置」。