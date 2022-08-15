世界華人婦女工商協會　捐贈普力食物銀行楠西分行

▲世界華人婦女工商協會大台南分會，15日在蘇葉美芬會長的帶領下，姊妹們一起送愛到偏鄉，誠懇地幫助普力食物銀行補充物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界華人婦女工商協會大台南分會，15日在蘇葉美芬會長的帶領下，姊妹們一起送愛到偏鄉，誠懇地幫助普力食物銀行補充物資，蘇葉美芬會長早期在大陸經商，夫妻倆事業有成最近回到台南，除了積極參與社團，更是在如此炎熱的夏季，不辭勞苦帶領姊妹們來到偏鄉的楠西，無私奉獻，讓偏鄉的鄉親們備感溫馨。

普力關懷協會理事長張慧芳表示，食物銀行不只是提供食物，更多的是背後的意義，食物銀行的設點讓有困難的民眾有求助的管道，透過物資的提供幫助民眾減少飢餓、補充營養，而每個月一次領取物資的服務過程，可以關心民眾生活的近況、近而建立信任感，更願意吐露自身的困境，讓社工得以協助民眾尋求相關資源管道，並藉由提供物資使生活遭逢變故陷入困境或三餐難繼的民眾不致挨餓，進而減少社會的犯罪件數，社會的生活也才會安康。

楠西區議員周奕齊也常對外宣傳，普力食物銀行除提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求，提供在地資源連結，以達服務資源可近性，讓民眾看得到也用得到。透過提供物資的服務過程，同時觀察民眾生活近況、傾聽需求及心聲，以此不斷精進服務內容，達到利民助民的精神。

普力食物銀行楠西分行的實體店面，有如小型超商般陳列著民眾家中最普遍、最需求的物資，如一般食品及日用品等，店面雖小，卻是｢麻雀雖小五臟俱全｣，弱勢家庭需要的物資應有盡有，世界華人婦女工商協會大台南分會蘇葉美芬會長，也是認同普力食物銀行多年來一直站在社會的第一線提供服務，而且設立實體店面，真是 服務弱勢到心坎哩，所以樂意帶領姊妹們，愛心不但不落人後，而且一起把愛心送到偏鄉。

普力關懷協會自成立以來，以關懷長者出發，積極推動活絡偏鄉長者的活動，持續多年從不間斷，也因此發現偏鄉有許多家戶因為經濟問題而面臨餐食不足的生活壓力，這些長輩他們不但是獨居更是營養不均衡，而不營養的身體將來只有造成身體的提早損壞，社會將付出更大的成本，為幫助偏鄉社區及弱勢家戶，於是今年6月在楠西區中正路成立食物銀行，希望給偏鄉帶來更完善的照顧，普力食物銀行楠西分行的設立，除了提供弱勢家庭食物補給的服務，更象徵著過去普力所持續推動的｢續食｣、｢惜食｣觀念是可以透過社福團體的力量，進而影響從消費者、提供者到生產者，打造更友善、更永續的生活觀念。