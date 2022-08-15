　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

世界華人婦女工商協會　捐贈普力食物銀行楠西分行

▲世界華人婦女工商協會大台南分會，15日在蘇葉美芬會長的帶領下，姊妹們一起送愛到偏鄉，誠懇地幫助普力食物銀行補充物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界華人婦女工商協會大台南分會，15日在蘇葉美芬會長的帶領下，姊妹們一起送愛到偏鄉，誠懇地幫助普力食物銀行補充物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界華人婦女工商協會大台南分會，15日在蘇葉美芬會長的帶領下，姊妹們一起送愛到偏鄉，誠懇地幫助普力食物銀行補充物資，蘇葉美芬會長早期在大陸經商，夫妻倆事業有成最近回到台南，除了積極參與社團，更是在如此炎熱的夏季，不辭勞苦帶領姊妹們來到偏鄉的楠西，無私奉獻，讓偏鄉的鄉親們備感溫馨。

普力關懷協會理事長張慧芳表示，食物銀行不只是提供食物，更多的是背後的意義，食物銀行的設點讓有困難的民眾有求助的管道，透過物資的提供幫助民眾減少飢餓、補充營養，而每個月一次領取物資的服務過程，可以關心民眾生活的近況、近而建立信任感，更願意吐露自身的困境，讓社工得以協助民眾尋求相關資源管道，並藉由提供物資使生活遭逢變故陷入困境或三餐難繼的民眾不致挨餓，進而減少社會的犯罪件數，社會的生活也才會安康。

楠西區議員周奕齊也常對外宣傳，普力食物銀行除提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求，提供在地資源連結，以達服務資源可近性，讓民眾看得到也用得到。透過提供物資的服務過程，同時觀察民眾生活近況、傾聽需求及心聲，以此不斷精進服務內容，達到利民助民的精神。

普力食物銀行楠西分行的實體店面，有如小型超商般陳列著民眾家中最普遍、最需求的物資，如一般食品及日用品等，店面雖小，卻是｢麻雀雖小五臟俱全｣，弱勢家庭需要的物資應有盡有，世界華人婦女工商協會大台南分會蘇葉美芬會長，也是認同普力食物銀行多年來一直站在社會的第一線提供服務，而且設立實體店面，真是 服務弱勢到心坎哩，所以樂意帶領姊妹們，愛心不但不落人後，而且一起把愛心送到偏鄉。

▲世界華人婦女工商協會大台南分會，15日在蘇葉美芬會長的帶領下，姊妹們一起送愛到偏鄉，誠懇地幫助普力食物銀行補充物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

普力關懷協會自成立以來，以關懷長者出發，積極推動活絡偏鄉長者的活動，持續多年從不間斷，也因此發現偏鄉有許多家戶因為經濟問題而面臨餐食不足的生活壓力，這些長輩他們不但是獨居更是營養不均衡，而不營養的身體將來只有造成身體的提早損壞，社會將付出更大的成本，為幫助偏鄉社區及弱勢家戶，於是今年6月在楠西區中正路成立食物銀行，希望給偏鄉帶來更完善的照顧，普力食物銀行楠西分行的設立，除了提供弱勢家庭食物補給的服務，更象徵著過去普力所持續推動的｢續食｣、｢惜食｣觀念是可以透過社福團體的力量，進而影響從消費者、提供者到生產者，打造更友善、更永續的生活觀念。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

網上求助無門！NFL防守大漢見小蛇嚇瘋　CP3也隔岸觀火

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

嘉義佛心雞排只要45元！　「進貨成本」每斤130元

台南一建設獲市民認可

高雄工地周邊塌陷　8戶成危樓須拆

八里城市沙雕展登場！16座異國沙雕超吸睛

創出11億產值　紅面鴨FUN暑假10週年落幕

基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

基隆水情吃緊　林右昌赴新北視察貢寮壩

鄭運鵬戰桃園　賴香伶批他不接地氣

黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

雲嘉南分署職場互助教保中心啓用

台東首位全國十大傑出青年參選鄉長

台南藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場

台東廢校活化變身長照中心

更多熱門

相關新聞

土城聖母廟慶贊中元普渡

土城聖母廟慶贊中元普渡

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮，開辦「普渡植福」認捐活動，信徒認捐可由鹿耳門聖母廟代辦柴、米、油、鹽、醬、醋、茶等13樣實用供品禮盒，在中元普渡祭祀天地後，捐助給土城地區的低收入戶，活動獲廣大迴響，信眾認捐近2千箱普渡供品，證明台灣人的善心並沒因疫情而減少，反而更願意布施行善植福助人。

圓夢「每月一愛」　捐贈30萬獎助學金

圓夢「每月一愛」　捐贈30萬獎助學金

東部首間食物銀行共享園區　大型倉儲型態進駐花蓮

東部首間食物銀行共享園區　大型倉儲型態進駐花蓮

小琉球被劃為「軍演區」　漁民憂：若成常態怎麼生活

小琉球被劃為「軍演區」　漁民憂：若成常態怎麼生活

財富世界500強榜單出爐！鴻海富士康排名升至第20位　漲勢強勁

財富世界500強榜單出爐！鴻海富士康排名升至第20位　漲勢強勁

關鍵字：

世界華人婦女捐贈普力食物銀行

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面