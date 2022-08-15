快訊／沒念過卻謊稱基隆中學校友？　蔡適應：悖離事實

▲基隆市長參選人蔡適應。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應遭國民黨踢爆，沒就讀過基隆高中，卻對外自稱校友，國民黨今（15日）舉行記者會要求他道歉並退選。實際上，蔡適應早在8月11日就已經透過臉書澄清，他從來沒有說過自己唸過基隆高中，求職、從政以來，也沒將基隆高中作為學歷紀錄，先前參加校友會活動是因為受邀為榮譽會員。

國民黨籍台北市議員參選人楊植斗今天指控，蔡適應這16年來被人稱呼為基隆高中校友完全「臉不紅氣不喘」，直到前幾天被踢爆後，才跟大家講說「我沒有說過自己讀過基隆高中」，這種行徑跟欺騙感情有甚麼不一樣，完全就是「渣男」的代表人物。

實際上，蔡適應早在8月11日就澄清過，部份有心人士以直接或間接地方式，刻意關注自己的高中學歷，不過，他從來沒有說過自己唸過基隆中學（同基隆高中），求職、從政以來，亦未將基隆中學作為學歷紀錄；本他有「校友會身分」，是因為基隆中學校友會有感於他協助校務推動，依據校友會章程第五條規定，以對學校有特殊貢獻的考量，邀請成為榮譽會員，亦曾經擔任理事。

蔡適應說，對他來說，「加入基中這個大家庭，從來沒有因為我沒唸過一天基中，而去減少任何一分一毫，我對於基中的付出」，例如總統蔡英文也曾在2021年訪視基隆高中，以及擔任市議員及立委期間爭取教育部專案經費支持，從國小遊樂場、國中小午餐廚房、老舊廁所、風雨操場、操場跑道，甚至是落實班班有冷氣，推動班班有網路、生生用平板，希望提供平權教育環境，讓孩子安心在地學習成長。

蔡適應並指，有心人士指控他「從來不提所謂高中及高中以下之學歷」，不過這悖離事實，例如他在5月30日接受快樂聯播網「快樂心聲」節目專訪就有說，他在北部出生，國中搬到南部，國高中是在南部的左營高中完成學業，後來考上東海大學到台中唸書；今年7月17日在華視「新聞高峰會」節目專訪時，也明確提到「我是台北出生的」等語。

對於參與基隆市長選舉，蔡適應補充，他跟對手國民黨市長參選人謝國樑的出身背景是完全不同，因此他在26歲時，有機會服務基隆這塊土地，從8年立委助理、3屆市議員、2屆立委，一直深耕基隆，投入公共服務，「能夠在基隆工作，是給予了一位出身平凡的年輕人機會，而能夠將這份公共服務的工作，延續迄今，本人由衷感謝市民的支持與肯定」。