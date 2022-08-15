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快訊／蔡適應遭爆「騙學歷」16年！國民黨：沒讀過基隆高中竟裝校友

▲▼基隆市長提名人蔡適應出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨基隆市長候選人蔡適應遭國民黨踢爆，沒就讀過基隆高中，卻對外自稱校友。對此，國民黨今（15）日召開記者會，稱蔡適應過去16年來被人稱呼為基隆高中校友竟不澄清，要求他道歉並退選。

台北市議員參選人楊植斗表示，大家只聽過抄襲論文，還沒有看過騙高中學歷，蔡適應這16年來被人稱呼為基隆高中校友完全「臉不紅氣不喘」，「攏美拍謝」、都不用澄清，直到前幾天被踢爆後，才跟大家講說「我沒有說過自己讀過基隆高中」，這種行徑跟欺騙感情有甚麼不一樣，完全就是「渣男」的代表人物。

楊植斗指出，基隆高中校友會的組織章程明定，只有一般「會員」才有理監事的被選舉權，「榮譽會員」是沒有理監事被選舉權的資格。然而要成為「會員」的基本條件，要曾經就讀、或是曾經在基隆高中服務過才有資格，請問蔡適應擔任第四屆、第五屆理事的資格在哪？蔡適應根本就帶頭違法，違反人民團體法的相關規定。

本次踢爆蔡適應騙學歷的市議員候選人王尚潔也說，「誠信」是政治人物基本的原則，就像林智堅抄論文一樣，沒有人說抄襲論文就不能擔任市長，但誠信絕對會大打折扣。蔡適應直到被自己提出質疑之前，都默認大家稱呼他為基隆高中校友、都沒有告訴大家他沒有讀過基隆高中，這就是試圖想誤導大家，讓大家以為他是基隆高中校友，這不是騙，什麼才是騙？

▲國民黨「只聽過抄論文、沒看過騙高中學歷，蔡適應踹共」記者會。（圖／文傳會提供）

王尚潔並提到，蔡適應從政16年以來，從未告訴過大家他是左營高中畢業，反而是維基百科上一直都寫學歷國立基隆高級中學，卻從來沒有出現過左營高中，這真的是「刻意隱瞞」到極致。蔡適應當年加入校友會的時候仍是議員身分，在基隆有這麼多少議員都是基隆高中的校友，有需要感念蔡適應這位議員，然後特別給一個「榮譽會員」嗎？除此之外，基隆高中也可能因此被誤導，因為從以前到現在，所有基隆高中的正式校友刊物和官方臉書都稱蔡適應為「傑出校友」，卻從來沒有看過蔡適應委員出來否認過，這完全就是如同「偽單身」一樣行徑的「偽校友」、「類校友」，出事才把所有的過錯都推給別人。

國民黨青年團前總團長呂謦煒表示，政治誠信是從政者的根本，如果對人民公然說謊，就有政治詐欺的可能性。新竹市前市長林智堅已因抄襲論文而退選，今天卻被抓包一個冒充高中校友的民進黨候選人。民進黨基隆市長參選人蔡適應明明是高雄左營高中畢業，沒讀過半天基隆高中，卻自稱是基隆高中校友，更擔任基中校友會理事。難道蔡適應看不起左營高中？難道民進黨看不起高雄？連在高雄讀書的學歷都要藏著掖著，高雄有這麼讓你蔡適應丟臉嗎？

基隆市議員張淵翔則表示，自己曾任基隆高中校友會的理事，也是貨真價實基隆高中畢業的校友，日前在臉書看到王尚潔候選人踢爆後，覺得非常不可思議，「學長」叫了這麼久，沒想到現在才發現是假的！蔡適應說基中校友會因爲感念他對校務的付出，因此受邀成為「榮譽會員」，在此要請問蔡適應，證據在哪？誰邀請的？理事會有同意嗎？會議記錄又在哪？請蔡將當年獲頒「榮譽會員」的證書或相關證明提供給大家參考。

張淵翔也強調，「政治人物的誠信是最重要的」，據自己這幾天的詢問，當年校友會所有的幹部包括理事長在內都表示，並沒有任何人頒布「榮譽會員」給當時的蔡適應議員，請蔡適應不要再欺騙民眾、更不要再傷害基隆高中。如果蔡拿不出證明，那就是公然說謊，應該要退出基隆市長選舉。

▲國民黨「只聽過抄論文、沒看過騙高中學歷，蔡適應踹共」記者會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨台北市議員參選人楊植斗出席「只聽過抄論文、沒看過騙高中學歷，蔡適應踹共」記者會。（圖／文傳會提供）

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