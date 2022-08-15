　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

田中鎮長洪麗娜爭取連任　對手蕭淑芬轟建設停擺4年：只會喊520

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員蕭淑芬將與現任田中鎮長洪麗娜角逐鎮長大位，她砲轟田中建設已經停擺4年，真的無法再忍下去了，農會總幹事及理事長、代表會多人15日站出來相挺，大喊不要一個只會喊「520」(我愛你)的鎮長，「換人做」一定會更好，洪麗娜也隨即反擊、駁斥蕭的說法。

▲▼彰化縣議員蕭淑芬(左);田中鎮長洪麗娜(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員蕭淑芬(左)，田中鎮長洪麗娜(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭淑芬曾擔任田中鎮民代表會17屆副主席、彰化縣議會第六選區(社頭鄉、田中鎮、二水鄉)第16、17、18屆議員，在地方累積深厚的基層實力，她今天選在乾德宮前，宣誓參選田中鎮長，為家鄉打拚、做更多事。

▲▼彰化縣議員蕭淑芬(左);田中鎮長洪麗娜(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員蕭淑芬將參選田中鎮長。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

她細數多項洪麗娜多項建設缺失，首先由於市中心交通壅塞，卻執意要將第一零售市場攤商遷移，要蓋一座BOT長照大樓、另外第二公墓遷葬後已經規劃為生命園區，卻擅改成遊憩公園、生育津貼也沒有提出鼓勵方案，田中鎮人口嚴重外移，另外斥資1800多萬元的風雨球場竟以弊案收尾，公務人員不得兼職乾德宮主委而遭監察院彈劾等等這麼多問題。

鎮長洪麗娜知悉後也一一反擊，針對第二公墓興建部分，工程總計分成八期，第一期工程於前鎮長謝文賢時期發包，直到109年9月3日驗收合格，目前進行聯外道路分割撥用事宜，俟程序完成方能繼續後續工程，芬園鄉公所也有類似情形，光聯外道路土地撥用就用去一年多的時間。

▲▼彰化縣議員蕭淑芬(左);田中鎮長洪麗娜(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

其次，原本第二公墓規劃分成8期工程，但環評為4期,兩者有差異必須辦理修正事宜，前鎮長發包的第一期工程已經占去任期的一半，後續工程依照計畫進行當中，所以都是依照既定的計畫進行中，將原有的第五以及第七公墓進行大清查，直到7月20日為止，尚有2045個骨灰骨骸位置，依照田中鎮一年約400個往生者計算，應該還足以支應。

洪麗娜指出，田中鎮65歲的人口已經超過8千人，比例已經超過20％，全鎮公私立照護機構是一位難求，田中鎮第一市場1981年啟用，歷經變故已經荒廢超過20年以上，經過鑑測更判為危樓，公所向中央以及縣府極力爭取獲得2億2千5百萬的經費，BOT的興建方式將興建總經費超過5億的市場兼日照長照的綜合型大樓，將會吸引大量的人力需求，可增加就業機會，真的不知道為何要反對讓人才回流的機會，如今要興建日照及長照大樓卻遭反對，未來老人的安養將會形成家屬的一大隱憂。

▲▼彰化縣議員蕭淑芬(左);田中鎮長洪麗娜(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

洪麗娜強調，針對風雨運動場被指為弊案部分，這真的讓承辦的課長受到第二次傷害，因為這件案件連起訴都沒有，又怎麼稱之為弊案？這對當事人是相當不公平的事，乾德宮的部分也是不處分收場，何來弊案跟處分？
 

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

柬埔寨騙局！柯文哲要政府即刻救援　3問蔡英文：若安居樂業誰想去？

南投議長何勝豐論文爆抄襲！「連謝辭都一樣」網看傻：也太沒誠意

馬政府台美交流頻繁「沒軍演」　國民黨嗆北京：停止借題發揮

林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁　亞洲大學說話了

快訊／美官員前腳剛走！今30架次共機擾台　15架逾越海峽中線

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

她爆「林智堅沒親自抄襲」內幕：陳明通施壓余正煌

核彈爆料「林智堅沒抄襲」　助理臉書被灌爆

友人曝光余正煌學霸經歷　「被控抄襲愧對余家列祖列宗」

快訊／蔡適應遭爆騙學歷！國民黨：根本沒讀基隆高中

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁

快訊／遭爆料「幫林智堅寫論文」！　助理發聲了

快訊／民間管道救人！3藍委今晚抵達柬埔寨：盼與當地行政部門會面

快訊／丁守中出現肺癌前兆！　寫給親友一封信：我把人生看開了

揭余正煌首波提告名單！跟林智堅對質？　友人喊「上法院講就好」

南投議長國小畢變碩士　林靜儀：意外

快訊／沒念過卻謊稱基隆中學校友？　蔡適應：悖離事實

訪台成員曝光！5美參眾議員抵台

「要處理高嘉瑜有難度」　王浩宇嘆：她背後有很大很大的人

黃國昌參戰！貼3論文「陳明通看不到我車尾燈」　留言區見崩潰現場

更多熱門

相關新聞

傳鄭寶清退黨戰桃園　張善政：令人欽佩

傳鄭寶清退黨戰桃園　張善政：令人欽佩

媒體人吳子嘉14日在其「董事長開講」節目中，公開指出前立委鄭寶清，有九成可能會脫黨參選桃園市長？國民黨桃園市長參選人張善政今天針對媒體詢問看法表示：鄭寶清前立委連日來，在民進黨內對於林智堅論文抄襲等相關情事，仗義執言、不畏懼壓力、令人欽佩，如果鄭寶清立委要出來參選市長的話，會予以尊重。

原鄉青年被騙赴柬埔寨　蘇清泉籲釜底抽薪

原鄉青年被騙赴柬埔寨　蘇清泉籲釜底抽薪

快訊／蔡適應遭爆騙學歷！國民黨：根本沒讀基隆高中

快訊／蔡適應遭爆騙學歷！國民黨：根本沒讀基隆高中

即／高雄工地害7民宅淪危樓　建商道歉：儘可能賠償

即／高雄工地害7民宅淪危樓　建商道歉：儘可能賠償

臉書賣假台灣居留證　越女主海撈數百萬

臉書賣假台灣居留證　越女主海撈數百萬

關鍵字：

2022九合一大選2022彰化縣田中鎮長洪麗娜蕭淑芬影音

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面