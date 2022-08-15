田中鎮長洪麗娜爭取連任　對手蕭淑芬轟建設停擺4年：只會喊520

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員蕭淑芬將與現任田中鎮長洪麗娜角逐鎮長大位，她砲轟田中建設已經停擺4年，真的無法再忍下去了，農會總幹事及理事長、代表會多人15日站出來相挺，大喊不要一個只會喊「520」(我愛你)的鎮長，「換人做」一定會更好，洪麗娜也隨即反擊、駁斥蕭的說法。

▲彰化縣議員蕭淑芬(左)，田中鎮長洪麗娜(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭淑芬曾擔任田中鎮民代表會17屆副主席、彰化縣議會第六選區(社頭鄉、田中鎮、二水鄉)第16、17、18屆議員，在地方累積深厚的基層實力，她今天選在乾德宮前，宣誓參選田中鎮長，為家鄉打拚、做更多事。

▲彰化縣議員蕭淑芬將參選田中鎮長。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

她細數多項洪麗娜多項建設缺失，首先由於市中心交通壅塞，卻執意要將第一零售市場攤商遷移，要蓋一座BOT長照大樓、另外第二公墓遷葬後已經規劃為生命園區，卻擅改成遊憩公園、生育津貼也沒有提出鼓勵方案，田中鎮人口嚴重外移，另外斥資1800多萬元的風雨球場竟以弊案收尾，公務人員不得兼職乾德宮主委而遭監察院彈劾等等這麼多問題。

鎮長洪麗娜知悉後也一一反擊，針對第二公墓興建部分，工程總計分成八期，第一期工程於前鎮長謝文賢時期發包，直到109年9月3日驗收合格，目前進行聯外道路分割撥用事宜，俟程序完成方能繼續後續工程，芬園鄉公所也有類似情形，光聯外道路土地撥用就用去一年多的時間。

其次，原本第二公墓規劃分成8期工程，但環評為4期,兩者有差異必須辦理修正事宜，前鎮長發包的第一期工程已經占去任期的一半，後續工程依照計畫進行當中，所以都是依照既定的計畫進行中，將原有的第五以及第七公墓進行大清查，直到7月20日為止，尚有2045個骨灰骨骸位置，依照田中鎮一年約400個往生者計算，應該還足以支應。

洪麗娜指出，田中鎮65歲的人口已經超過8千人，比例已經超過20％，全鎮公私立照護機構是一位難求，田中鎮第一市場1981年啟用，歷經變故已經荒廢超過20年以上，經過鑑測更判為危樓，公所向中央以及縣府極力爭取獲得2億2千5百萬的經費，BOT的興建方式將興建總經費超過5億的市場兼日照長照的綜合型大樓，將會吸引大量的人力需求，可增加就業機會，真的不知道為何要反對讓人才回流的機會，如今要興建日照及長照大樓卻遭反對，未來老人的安養將會形成家屬的一大隱憂。

洪麗娜強調，針對風雨運動場被指為弊案部分，這真的讓承辦的課長受到第二次傷害，因為這件案件連起訴都沒有，又怎麼稱之為弊案？這對當事人是相當不公平的事，乾德宮的部分也是不處分收場，何來弊案跟處分？

