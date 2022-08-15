快訊／丁守中出現肺癌前兆！　寫給親友一封信：我把人生看開了

▲丁守中。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨前立委丁守中2018年參選台北市長，落選後淡出政壇，近日身體出現狀況，出現肺癌前兆，他寫給親友的一封信也曝光，內容提到去年做體檢，LDCT照出肺中兩個0.6、0.7公分的毛玻璃點，過去大半年，為此經歷了一場大變化，「把人生看開看的更豁達了」。

丁守中說，醫生當初建議他早點開刀拿掉，但後來他接受穩健觀察做法，上個月再去照CT追蹤，肺中一片乾淨清澈透明，連0.2公分結節都不見了，現在覺悟人的意志及樂觀心境就可勝天。

丁守中2018年代表國民黨參選台北市長，對上民進黨的姚文智及爭取連任的柯文哲，最後以40.8%的得票率輸給柯文哲的41.1%，兩人因差距些微，開票還開至凌晨。由於當時出現一邊開票、一邊投票的狀況，丁守中質疑過程中有違法情事，還赴地院申請查封票匭。

丁守中給親友的一封信

各位兄弟姐妹：

我現在山上種花種菜，晴耕雨讀，把人生看開看的更豁達了。過去大半年，我跟子苓一個月出去玩十多天，是有原因的，我先前沒跟您們報告，我經歷了一場大變化。我去年九月初去做體檢，LDCT照出肺中兩個毛玻璃點都0.6、0.7公分，有醫生建議早點開刀拿掉，但我再去榮總看胸腔外科吳玉琮主任，他建議觀察，我接受穩健觀察做法。

這段期間我看的很開，維持樂觀心情，看很多防癌保健養生的書，天天深呼吸吐納，每天吃四顆1000 mg的薑黃素粹取碇，每天兩大匙綠茶粉泡綠茶慢慢喝，每天早上熱開水冲一杯西洋參川七粉喝，這些都是強烈消炎、抗氧化、防癌的，那段期間我經常喝蓮藕燉湯、滷海帶吃，因為它們都是鹼性食品。

我跟子苓跟朋友到台灣各處去遊山玩水，爬山健走時，我就不斷深呼吸吐納，連到司馬庫斯，晚上同行團員大概都睡了，我也一個人在外對著滿天星空練吐納好長時間。我也依中醫建議，強化肺經的三個主要穴道拍擊按摩，也養成每天健走至少八千步習慣。

今年一月十日我再去榮總看胸腔外科主任許瀚水複診，再照更精密的CT，兩個毛玻璃點結節都完全消失了，只剩一個0.2公分結節！許主任也恭喜我。上個月七月一日，又半年了，我再去振興照CT追蹤，肺中一片乾淨清澈透明，連0.2公分結節都不見了。這段期間我看了很多養生的書，我現在覺悟人的意志及樂觀心境就可勝天！看來只要改變生活形態，多注重保健食品及運動，更要改變心境就可防癌！