兒騙北上工作！屏東媽見IG「護照截圖」才知赴柬…急壞：完蛋了

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

國人赴柬埔寨打工淘金慘淪「豬仔」凌虐案，引發社會關注！光屏東地區就有近50人遭騙，立委周春米與伍麗華16日上午在服務處召開記者會，有3位親人在柬浦寨工作的原民現身說法，其中一名媽媽表示，小孩騙自己北上工作，她見到IG護照截圖才知道出國，但已經來不及了。

▲▼兒謊稱與女友上北部打工，屏東媽見IG護照截圖急壞。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這名媽媽表示，兒子7月17日晚間說隔天要與女友到北部做鐵工，為期3個月，她不捨兒子離家出言挽留，但兒子卻說與別人講好了，她只好告訴兒子「盡快回來」，沒想到7月20日卻收到小兒子傳來的IG截圖，照片上是護照，讓她頓時急壞，內心想說「完蛋了」。

事後她逼問兒子到底是怎麼一回事，兒子這才坦承，與女友赴柬埔寨打工，有招募、財務、人事等職務，一個月底薪5、6萬，她著急告訴兒子，「哪有那麼好，天下沒有白吃的午餐」。

這名媽媽提到，兒子到柬埔寨打工的前三天都有打電話，第5、6天卻失聯，讓她心急如焚，直到第7天她才接到兒子回覆，說手機沒有網路，然後工作換地方了，一間寢室內住7個人，工作內容是業務，要達到業績才能返台。她指出，母子倆視訊時兒子只拍臉，也不敢講要回來，臉消瘦了一些，雖然嘴裡講著人沒事，但制式化的回覆讓她相當擔心，故於7月22日備案、7月25日報案，期盼外界能協助救人。