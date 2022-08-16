他提1招「直接禁飛柬埔寨」全傻了！1種人反被點名：確實該擋

▲有網友提議，直接禁止國人去柬埔寨就好了。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「柬埔寨淘金」打著高薪噱頭，將國人騙至國外，再限制人身自由、扣留護照進行人口販運，僅管機場已有警告牌，提醒民眾提高警覺，仍難以全數防範。就有PTT網友在Gossiping板上好奇問卦，「直接禁止出境（去）柬埔寨不就好了？」話題引發熱論。

這位網友文中納悶，「搞這麼複雜幹嘛？直接禁止出境（去）柬埔寨，這樣不就好了？」認為這個方法最簡單有效，為什麼「他們想不到？」想法一出，秒遭一票人否定，「你以為柬埔寨沒有正常台商嗎？」「生意往來：……，親友旅遊：……」「那台商去做生意的怎麼辦？」

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許多網友更指出1點，「怎麼禁？泰國轉機你是能管嗎？」「人家搞轉機就好了啦！你要不要東南亞直接全禁？」「傻啦？金三角聽過沒？飛隔壁再轉過去ok？」「禁柬埔寨，改泰國、菲律賓、緬甸就好了。」「泰國、緬甸、寮國也都有人口販賣啊！你要東南亞全禁嗎？」「詐騙集團改去別的國家咧？」

不過，也有人表示，「應該還是有直飛的，不然不會有部分被警署勸回。」「那種首次去柬埔寨的年輕人真的該擋啊！」還有網友留言，「人民有居住及遷徙自由，你可以建議不要去，但不能阻止，不然違憲。」「直接在機場大螢幕放被毒打跟摘器官的慘狀影片比較有效。」「要不要禁止出門？」