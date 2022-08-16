車進不去！搜救人員「屍體綁背上」騎5公里載出　畫面曝光網狂讚

▲ 泰國救難隊員綁著屍體離開森林。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國呵叻府一名男子日前到森林裡採果實時不幸摔死，由於車輛無法進入，搜救隊員只好將蓋上白布的遺體以背對背的姿勢綁在自己身上，以機車將他運出，騎了整整30分鐘，令網友紛紛稱讚搜救人員的勇敢與努力。

綜合《曼谷郵報》及《每日星報》，死者是Ban Hua Khao村73歲村民卓卡森（Leuang Chodkasem），13日下午為了尋找野生果實，進入森林深處後遲遲沒有回家，令兒子和其他村民十分擔心，向當地搜救隊求助。

搜救隊當晚出動，至14日凌晨2時暫停搜救時仍未尋獲，直到他兒子當天上午獨自進入森林，才在距離村莊約5公里的一棵樹下發現父親遺體，趕緊聯絡村長，並找來搜救隊員協助將遺體運出森林。

▲▼ 車輛無法進入屍體被發現的森林深處。（圖／翻攝自Facebook）

由於卡車無法進入，搜救隊員蒙特里（Montree Phiewphong）和他的兄弟阿皮查特（Apichart）在警方陪同下，輪流將裹上白布的屍體以橘色膠帶固定在自己身上，和屍體背對背，騎機車穿越崎嶇小路，經過整整30分鐘才離開森林。屍體現已送往醫院驗屍，以確認詳細死因。

蒙特里事後說明，這是將死者帶離現場的唯一方法，「那條路太窄，車輛無法通行，因此需要將屍體牢牢固定在機車後座。這很安全。」阿皮查特則提到，民眾看到屍體坐在機車後座時都覺得很奇怪，他們經過寺廟時也為他祈禱。

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