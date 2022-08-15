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偏鄉不偏！臺南市平衡城鄉發展　用教育為孩子點燃希望

▲▼臺南市,城鄉平衡,建設。（圖／臺南市政府提供）

▲為落實城鄉平衡發展，偏鄉教育是臺南市政府的施政重點。（圖／Fion Tsao提供）

生活中心／綜合報導

臺南市政府為了落實城鄉平衡發展，照顧偏鄉居民食、衣、住、行，近年積極攜手民間團體推行長照服務2.0、遠距照護，並設置實物愛心銀行、建設偏鄉交通、提供復康巴士和小黃公車服務，更為偏鄉獨居長者暖心送餐，以及「點亮偏鄉計畫」、「登月計畫」等多項公共政策。其中，偏鄉教育更是施政重點。

▲▼臺南市,城鄉平衡,建設。（圖／臺南市政府提供）

▲臺南實物愛心銀行善用愛心資源，提供弱勢族群更多社會福利支持。（圖／臺南市政府新聞處
提供）

為了替偏遠地區百人以下小校開啟另一條道路，臺南市教育局自109年推出跨校整合創新經營模式，由市府扮演媒合角色，從中央找經費，從民間找資源，幫助學校發展特色，讓偏鄉小校成為特色學校，例如臺南西港區的松林國小，透過社區振興發展成體制內的森林國小，還有白河區引進KIST與品格教育理念的仙草實驗小學，成為全臺第一所KIST（KIPP Inspired Schools in Taiwan）公辦公營實驗小學，面對少子化大浪，許多偏校逃不了遭併校或廢校命運，但這些充滿特色魅力的小校學生人數反而翻倍，且不少是慕名而來跨區就讀，成功翻轉了偏鄉小校的命運！

▲▼臺南市,城鄉平衡,建設。（圖／臺南市政府提供）

▲位在山間的偏鄉小校發揮特色與創意也能擁有卓越競爭力。（圖／Fion Tsao提供）

究竟偏鄉小校有何魅力？我們來到玉山國小一窺究竟，位在南化區烏山山腳下的玉山國小，地處臺南最東的邊陲地帶，也是台南校地最小的學校，但玉山國小積極克服困境，運用有限空間營造出舒適又溫馨的閱讀圖書室、班級閱讀角、玉山閱讀小站。並配合在地特色生態以及鄉土人文推行戶外閱讀，走出校園到社區、大自然走讀。111年度教育部閱讀磐石獎公布，玉山國小表現亮眼，以「品閱山水-閱亮偏鄉玉山燭光」主題獲得大獎肯定。緊鄰南化水庫的玉山國小，大自然就是孩子們最棒的教室，師生到附近登山步道、溪流走讀，從事淨山活動，讓孩子學習愛護環境就要身體力行，為了認識水土保持的重要性，更邀請水土保持局授課，小朋友並與玉山社區長輩共同探討土石流問題，一起製作社區防災繪本鄭宇盛校長表示，學校以品德教育與校訂在地水土、山野、人文、產業4大主軸課程訂定閱讀方案，從2014年就開始實施，這套方案經過前任校長洪文正與多位老師不斷在實施中修正精進，成果終獲肯定，師生備感榮幸。

▲▼臺南市,城鄉平衡,建設。（圖／臺南市政府提供）

▲玉山國小配合在地特色生態以及鄉土人文推行戶外閱讀。（圖／玉山國小提供）

負責玉山國小閱讀計畫的姜冠瑩老師，帶領全校僅二十名的學生，依照每月訂定的品格核心價值，由高年級學生帶頭分享品格故事、讀報或分享閱讀心得。姜冠瑩老師表示：「小校學生雖少，卻相對有更多時間照顧到每位學童，市府也積極協助引進社會各界資源，推廣偏鄉數位閱讀。」對於文化刺激不足、學習相對弱勢的偏校孩子來說，學校是幫助孩子們拓展學習視野不可或缺的地方，玉山國小學校透過「山林」與「品德」，擬定環境教育與閱讀計畫，再佐以數位閱讀平臺，幫助孩子成為主動學習的主人。

近年，臺南市長黃偉哲以「打造書香城市」為目標，除了持續營造良好閱讀環境，更挹注購書經費、充實圖書軟硬體，同時推廣線上閱讀，建置 K-12學生閱讀素養平臺「布可星球」，提供臺南市各區學校一年級新生選書，從小培養孩子閱讀的興趣，偏鄉小校也同樣受惠。

▲▼臺南市,城鄉平衡,建設。（圖／臺南市政府提供）

▲臺南市以打造書香城市為目標，持續營造良好閱讀環境。（圖／Fion Tsao提供）

除了以閱讀翻轉偏鄉教育，臺南市政府也積極推動偏鄉學子性平教育，結合民間愛心企業、民間協會及市府相關局處，發起「登月計畫」，透過月經教育破除月經汙名，並提供免費生理用品給17間偏鄉學校解決月經貧窮。黃偉哲市長強調，市府用心善用每一份愛心資源，提供偏鄉與弱勢族群更多的社會福利支持。

▲▼臺南市,城鄉平衡,建設。（圖／臺南市政府提供）

▲臺南市政府發起「登月計畫」，解決偏鄉學校月經貧窮問題。（圖／臺南市政府新聞處提供）
 

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臺南市城鄉平衡建設

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