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大陸 大陸焦點 特派現場

美國會議員訪台「新的挑釁」　胡錫進嗆：台灣上演最後的瘋狂

▲▼美國參議員馬基率團來台Ed Markey。（圖／外交部提供）

▲美國5位參、眾議員緊接著裴洛西之後訪台。（圖／外交部提供）

記者張靖榕／綜合報導

裴洛西訪台後，因「戰狼宣言」全部沒實現而成焦點的中國大陸《環球時報》前總編輯胡錫進，這次趁美國5位參、眾議員14日晚間抵台，再度發文稱是「竄訪」，也是新的挑釁，更稱今天的台灣就是1949年初（民國38年）的北平，「那裡上演的是最後的瘋狂」。

胡錫進14日晚間在北京發布微博，表示又有幾名美國議員搭乘美軍行政專機來台，「這是新的挑釁」。不過他想說的是，中方與美方的博弈，「必須是他打他的，我打我的。」

胡錫進稱前不久中國大陸在台灣周遭實施的「封鎖台灣島」軍演，創造了歷史先例，也展示了北京當局反獨促統的意志，因此「總體看，美方現在謙虛得多，我方一步步朝著落實對台主權的未來走。」

胡錫進還稱從歷史的宏觀視角而言，今日台灣如同1949年的北平 ─ 當年國民黨從北一路敗走南退，最後播遷來台 ─ 他說台灣正是在「上演最後的瘋狂」。

「可以預期，今後一段時間會有更多美國和西方的議員團體竄台，給『台獨』勢力打氣，並藉機表演他們自己，刷存在感」，胡錫進再次向大眾喊話，「我們要充分相信國家的應對力，相信時與勢都在中國大陸這一邊。」

裴洛西先前高調訪問台灣，為民主盟邦給予支持，專機未到，胡錫進便表示中國應派出解放軍軍機「伴飛」施壓，還稱若裴洛西敢飛進台灣上空就要「擊落」處理，但中方雖然進行軍事反制，力道卻遠遠小於胡錫進的戰狼言論，即便聲稱「封鎖」台灣的軍演也是在裴洛西離台後展開。

此次胡錫進發文已累積1.5萬人按讚，許多熱度較高的網友評論仍大多附和胡錫進的論調，認為大國博弈「是步步為營，不是小孩打架」，要按照中國自己的節奏走，「始終相信高層智囊團的能力」。不過也有部分網友表示，「從把議員的『飛機打下來』，到『他打他的，我打我的』，這是個巨大的轉變，值得表揚哈哈哈」、「屢禁不止，屢敗屢戰，老胡，你別說話了。」

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