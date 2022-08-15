美國5參眾議員訪台改「低調作風」　在台行程一次看

▲美國參議員馬基率團來台Ed Markey。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

美國國會眾議院院長裴洛西日前訪台，引起國際關注，中國大陸也隨即展開一連串打壓行動；不過，這不影響美國官員訪台意願，14日又有一架美空軍C-40C行政專機降落於松山機場，訪團由1名參議員、4名眾議員組成。不過，本次訪團行程改為相對低調的風格，多是閉門會議，總統府也罕見未安排直播。

此次訪問團成員另包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，共5位跨黨派國會議員，不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。

在訪團行程方面，總統蔡英文規劃上午10點在府內接見訪團，不過不同於過去的是，這次總統府罕見未有規劃直播，也不開放採訪，會晤畫面則由府方統一於會晤結束後對外公布；接著，訪團將於中午左右前往立法院拜會，但也都規劃閉門會議。

在中午的午宴方面，本次同樣由外交部長吳釗燮作東，也會邀請經濟部長王美花、財經界人士一同與會；而訪團預計在下午就搭乘專機快閃離台。

▼美國參議員馬基率團來台Ed Markey。（圖／外交部提供）

