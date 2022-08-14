竹市+516　社區感染風險仍存在！呼籲「打疫苗、戴口罩、勤洗手」

▲新竹市今日新增516例本土病例。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（14）日新增516例確診個案，今（111）年以來累積92,799例，居家照護者為3,625人，居家隔離為966人。

指揮中心表示，目前國內疫情雖然持平穩定，但Omicron變異株BA.5來勢洶洶，且邊境政策逐漸開放，社區感染風險仍存，市府呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾，應儘速完成建議接種劑次，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護自己與家人安全。

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市府提醒，新冠確診者應依各廠牌應接種劑次完成COVID-19疫苗接種，自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月後且無急性症狀便可接種疫苗，此外如有工作需求、工作性質或免疫力低下等導致感染風險增加原因或需入境其他國家之疫苗接種紀錄需求，可經醫師評估後，無須間隔3個月即可接種尚未完成之疫苗劑次。

衛生局提醒，新冠疫情變化快速，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，提醒民眾遵守防疫規定，另外並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所，如有相關防疫問題，歡迎致電本市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

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