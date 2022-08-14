時力指藍委論文涉抄襲　鄭正鈐喊告：沒抄！是綠營為選舉抹黑

▲立委鄭正鈐。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

論文揭弊風波正盛，除前新竹市長林智堅為此退出桃園市長選戰，近日時代力量也揭露國民黨立委鄭正鈐的中華大學博士論文涉嫌抄襲，從文獻分析、研究設計、問卷發放對象、內容、研究數據都與出版前一年的另本博士論文雷同，對此，鄭正鈐喊冤，他表示，數年前中華大學就針對相關議題召開過審議委員會，決議抄襲案不成立，「或許寫得不夠好，但沒有抄襲。」

時代力量台北市內湖南港區市議員參選人陳志明近日揭露，鄭正鈐在中華大學的博士論文「運用Kanos Model修正重要度-表現分析法：以臺灣工業電腦製造業個案研究為例」，涉嫌抄襲同一位指導教授前一年所指導的另本博士論文，而且抄襲內容非常廣，從文獻分析、研究設計、結論與建議、甚至發放問卷對象、發放問卷內容、調查研究數據都雷同，「不知道中華大學基於什麼考量，迄今遲未處理。」，而陳志明也將於15日向中華大學具名檢舉。

對於指控，鄭正鈐反駁，早在109年9月9日中華大學就已針對自己的博士論文召開審議委員會，會中投票決議論文抄襲案不成立，並於109年10月7日將結果函覆予我及教育部。近日有綠營參選人為了蹭聲量，企圖轉移焦點抹黑我的論文抄襲，「或許我的論文寫得不夠好，但我的論文沒有抄襲。」

鄭正鈐解釋，時代力量在109年7月曾質疑我的博士論文涉嫌抄襲，教育部在接獲檢舉後即於109年7月31日發函中華大學要求進行調查。中華大學依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」由教務處邀請3位校外委員、1位校內院外委員、1位被檢舉人學系/學位學程主管共同組成學位著作抄襲審議委員會，並於109年9月9日會議經討論及投票後決議論文抄襲案不成立。

鄭正鈐表示，林智堅的論文抄襲事件鬧得沸沸揚揚，雖然拉起防火線宣布退選企圖止血，但效果並不如預期，於是綠營開始展開烏賊戰法，四處抹黑企圖轉移焦點，「我的論文也成為綠營的『選舉道具』，被拿出來噴墨汁。」

鄭正鈐痛批，在此譴責有心人士的刻意操弄，並鄭重聲明，若再有人汙衊我論文抄襲，將循司法途徑提告，以正視聽，捍衛聲譽。