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竹市+494　衛生局呼籲落實防疫與完整施打疫苗

▲０８１２新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市今日新增494例本土確診病例。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（12）日新增494例確診個案，今（111）年以來累積91,765例，居家照護者為3,574人，居家隔離為1,145人。

指揮中心考量Omicorn變異株BA.5本土疫情，呼籲民眾應確實配合防疫規定，尤其尚未接種疫苗的脆弱族群，包含幼兒、長者應儘速完整施打疫苗。

衛生局建議嬰幼兒及兒童應完整接種基礎劑疫苗，可有效預防嚴重感染及MIS-C發生率，應儘速接種提升保護力。目前滿6個月至5歲嬰幼兒可接種莫德納嬰幼兒劑型疫苗，完整接種需打滿2劑，2劑需間隔為4-8週以上。

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衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，民眾應積極配合各項防疫措施， 並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所，如有相關防疫問題，歡迎致電本市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

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