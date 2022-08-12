兒童重症已162起「5歲以下占2／3」　羅一鈞曝2關鍵原因

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布兒童重症統計，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，12歲以下兒童重症達到162例，且近9成沒有接種過疫苗；值得注意的是，當中有2/3都是屬於5歲以下幼兒，已經成為最容易遭受侵襲、重症的好發對象，最主要與2大因素有關。

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▲2022年國內兒童(12歲以下)本土COVID-19重症個案分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，統計今年新冠本土病例當中12歲以下兒童累積162例，其中108人、約2/3是屬於5歲以下幼童，也就是最近剛開始接種疫苗的年齡層，反而是6~12歲目前重症占比僅有1/3。

羅一鈞指出，觀察5歲以下小朋友重症趨勢有擴大情形，分析原因，一來是因為沒有打疫苗，另一方面則是因為幼兒本就是染疫後出現重症的高風險族群。

統計也顯示，162例重症兒童當中有141人都沒有打過任一劑疫苗，占比達87%，羅一鈞說，比例看起來還是以未接種疫苗小朋友為最容易侵襲對象。

羅一鈞也提到，兒童重症分類中最多的仍然是MIS-C，累積有93例，當中76例沒接種過任何一劑疫苗，比例超過八成，還是提醒家長利用這段時間帶小朋友去打義苗。