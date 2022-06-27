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新竹市與林務局簽訂MOU　國產材變減碳家俱

▲迴木工坊介紹家具修復。。（圖／新竹市政府提供）

▲迴木工坊介紹家具修復。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府開創全國首例，與行政院農委會林務局新竹林區管理處合作，共同打造碳循環平台，讓國產材變減碳家具。今（27）日儀式，由新竹市副市長沈慧虹與林務局新竹林區管理處夏榮生處長共同簽署合作意向書。沈慧虹表示，市府積極連結中央資源，開創以疏伐木修復二手家具的具體行動，讓固碳減碳知識生活化，達到「愛護樹木守護森林」的環境永續教育。

今現場展示多件修繕後的再生家具及疏伐木，木材包括台灣櫸、柳杉、相思木及桃花心木等，不論是自然紋理的展現，或是分割拼接的組裝，皆呈現大器溫潤的質感。沈慧虹副市長分享，她家裡也有像現場展出的菜櫥與縫紉機，這些木頭家具充滿生活記憶，許多更是代代相傳的重要回憶。

「只要有用心，木頭也會動起來。」沈慧虹強調，市府用心推動減碳節能，環保局再生家具廠自108年與「迴木工坊」合作，至今已修復完成約1,000件家具；市府近年更透過設計力導入公共建設，「進擊的公園」整建23座公園，更新增17公頃的公園綠地。

行政院農委會林務局新竹林區管理處處長夏榮生表示，林務局積極研發剩餘資材循環再利用，針對疏伐產出形質較差及小徑級的木材，以建教合作提供相關科系學校，開發國產材多元應用。她也指出，很高興首度與公部門的新竹市政府合作，未來3年將提供疏伐後小徑木與剩餘資材，讓市府運用於修整回收家具，融入民眾生活，建立永續林業經營。

環保局指出，本次與林務局合作的「簡單碳森活」，除家具修繕運用國產材、手作教學傳遞減碳知識及台灣森林經營現況，更進一步將木作產生的木碎屑轉為有機肥料，回饋滋養樹苗及大自然，提高減廢成效。

環保局表示，修復二手家具堅持以「人與環境」為出發點，從以前單純的家具修復販售，到現在導入木工教學、客製化商品甚至到裝置藝術及展品訂做，鮮明呼應聯合國「2030永續發展目標」第12項「責任消費及生產」指引，讓竹市成為「永續城市」發展典範。

竹市二手家具修復更新增運用林業健康管理的「疏伐後小徑木與剩餘資材」等森林副產物，讓民眾了解當購買以疏伐木修復的二手家具時，也同步加入固碳減碳的行動。

環保局長江盛任表示，廢棄木材除運用於家具修繕外，透過委辦廠商迴木工坊年輕木藝師何璟的巧手與創意，變身成精緻的文創商品，賦予更高價值。迴木工坊接受客製需求外，也藉由木工教學，帶領體驗手作之美，傳達全民綠生活與環保永續，民眾可至迴木工坊臉書（https://reurl.cc/moOn0j）進一步了解國產材及手作再生傢俱。

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