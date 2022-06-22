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竹市環保績效　獲中央10項大獎總考核「特優」

▲竹市環保績效獲中央10項大獎總考核「特優」。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市環保績效獲中央10項大獎總考核「特優」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

行政院環境保護署110年度全國地方政府環境保護績效考核成績出爐，新竹市榮獲總考核最高獎項「特優」，另於空品維護改善、水污染防治、資源回收等10項業務獲獎，機車排氣檢測到檢率與納管率更為全國第一。新竹市長林智堅感謝環保署給予肯定，也感謝環保同仁投入與市民配合，期勉環保團隊持續推動各項永續發展工作，落實全民綠生活，打造低碳永續環保家園。

新竹市環保局表示，本次考核是環保署針對全國環保單位去（110）年度13項業務的整體考評，竹市10項業務獲獎，環境教育、空氣品質維護改善、水污染防治、土壤及地下水污染整治、推動環保夜市、環境監測及資訊應用、環境檢驗7項獲「特優」；永續發展、推動因應氣候變遷行動2項獲「優等」；資源回收則獲「銀質獎」。

其中，環保局局長江盛任表示，在「環境教育」項目，竹市結合在地場域、特色社區及環教場所等，舉辦竹塹舊城自然人文體驗、綠活親海小旅行、低碳蔬食、心靈劇場等活動，帶民眾到訪豐富生態的香山濕地、了解竹塹舊港的發展史、武功社區食物森林示範地等，超過1萬3,000人參與。

在「空氣品質維護改善」項目，竹市搭配各項科技儀器執行空污防制，管制「固定污染源」上使用PID（攜帶式光離子有機氣體分析儀）、FLIR（紅外線熱顯像儀）及CCTV（閉路電視攝影機）等設備，監測污染防制設備、排放管道及排放廢氣情形，快速釐清污染洩漏來源；另開發空污費網路申報系統，從申報到繳費全面e化、提供全時段服務。

管制「移動污染源」上，竹市機車排氣檢測到檢率與納管率皆為全國第一，企業簽署環保車輛共計2,022輛。整體積極管制作為有效守護竹市好空氣，108至110年，PM2.5（細懸浮微粒）三年平均濃度低於15μg/m3（微克每立方公尺），符合環保署空氣品質標準。

在「水污染防治」項目，竹市精進改善水質環境，並追蹤放流水加嚴與廢（污）水排放總量管制成效，同時透過水環境巡守隊提升守護水體量能。巡守隊成立已19年，規模由陸地延伸到海洋、從社區跨進學校與企業，現共33隊566人，110年巡守時數18萬5,106小時、水質監測1,580次、髒亂點通報2,364件次與清理垃圾556公噸。執行策略兼具軟、硬實力，公私協力有效提升水體品質，讓民眾體驗親水藍帶空間。

在「土壤及地下水污染整治」項目，配合綠能政策，竹市110年起推動受污染農地設置太陽光電設施，實踐綠能發電、污染預防、土地活化三贏目標，迄今共受理2案、完成環保審查，將持續追縱設置進度。水環境教育推出「校園說書人2.0」，去年培訓32位校園說書人組成「雨滴三兄弟的水環境大冒險劇團」，採網路直播成功扎根到國小、幼兒園及圖書館等14處、2,303位兒童。

在「資源回收」項目，竹市持續營運40處風收站，105年10月開辦迄今，資源物累計回收達2,023公噸。為鼓勵民眾減少使用一次性產品，110年陸續辦理環保袋、自備環保杯盒、二手物兌換等活動，參與人數超過2,043人，借用6,790袋次、自備1萬1,795杯次、訂購環保餐盒612份，二手物品接收777件、換出676件。

此外，市府110年訂定「新竹市推動焚化再生粒料使用作業要點」，成立跨局處推動小組管考執行成效，在焚化廠入口意象改善人行步道工程、公道三新闢道路工程之底層基礎及掩埋場南側圍牆等3處公共工程，合計使用約2,000公噸底渣製成之資源化產品，落實資源永續循環。

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