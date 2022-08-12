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「林冠百掏空德信案」愈看愈奇怪？　蔡適應批謝國樑：避重就輕

▲▼立委蔡適應將受徵召參選基隆市長。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

德信綜合證券(6027)前董事長林冠百涉嫌掏空子公司1.1億餘元償還債務，遭到台北地檢署依違反《證交法》等罪起訴。對於國民黨基隆市長參選人謝國樑曾借美金320萬、台幣300萬給林冠百，並澄清借貸屬正常公司的投資決策，不知德信證券財務紛爭。民進黨基隆市長參選人蔡適應質疑，「聲明實在愈看愈奇怪，太避重就輕了！」

根據起訴內容指出，林冠百曾於2018年向「金星國際公司」負責人謝國樑借美金320萬元、台幣300萬元，事後卻因無力償還遭金星公司追討，夥同知名連鎖服飾品牌「獨身貴族」老闆馮冠皓，假意以德信證券旗下子公司德信創投收購獨身貴族、伸地公司、坤冠公司等3家公司股權，掏空德信證券、德信創投公司1億多元，以此償還債款。

然而，直到德信公司發現沒買到相對應的股權，整起事件才曝光，台北地檢署8日依違反《證交法》特別背信、《洗錢防制法》等罪起訴林、馮等3人。

關於「德信證券掏空案」，蔡適應質疑，2012年謝國樑選完立委後不到4天時間，就出資500萬設立金星國際，身為立委實在很難想像，選完就馬上開一家投資公司。

蔡適應表示，謝國樑家族經營二信銀行，雖然他出面澄清自己只是金星國際公司「一陣子」的負責人，但事實上他不僅在位最久，還是林冠百借貸時的負責人，「謝國樑在二個月前可能擔心東窗事發，才趕快左手換右手，脫手給媽媽，這不奇怪嗎？」更批評，謝國樑所發布的聲明愈看愈奇怪，「太避重就輕了！」

謝國樑日前聲明，指金星國際為其家族關係企業的投資公司之一，他曾擔任過一陣子企業負責人，目前並沒有股份，金星公司數年前的確與林冠百的企業有過資金往來，屬於年利率約5至6%的有擔保貸款。不過，金星公司使用自有資金短期借貸給其他企業增加短期收益，實屬「正常合理的公司投資決策」，對方也在數個月後使用當初借貸的企業正常匯款償還金星。

▼國民黨基隆市長參選人謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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