稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

▲關山鎮稻米達人羅偉壽成功奪冠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮農會今天舉辦「111年關山鎮台灣稻米達人冠軍賽活動」，參賽農民中羅偉壽以總成績88.95分奪得冠軍。即使市場極具消費者口碑的高雄139號仍不敵高雄147號所蘊含的芋頭香氣，亦成為近年稻米品質競賽的常勝軍品種。



高雄147號又有「香美人」的稱號是高雄區農業改良場99年所育成命名的第1個香米品種，因其食味品質佳，外觀晶瑩剔透、心腹白少的特性，帶有淡雅的芋頭香，近年來在國內的稻米競賽屢獲佳績。



「第59屆全國十大傑出青年」的魏瑞廷表示，高雄147號為高雄139號、高雄145號等品種改良而來；高雄139號碾米品質、儲藏品質及食味品質都相當理想，但心腹白的外觀影響也換來「醜美人」的稱號。高雄139號的米飯口感與日本品種相近，在94、95年包括池上、關山、富里等鄉鎮生產白米成功外銷到日本市場。



關山鎮農會今天在「米國學校」舉辦的稻米達人競賽，參賽農民均以高雄147號參賽；農民指出，由於比賽項目包括外觀（性狀、品質規格）及食味品質（食味、新鮮度）等，高雄147號在外觀性狀方面和香氣呈現較139號略勝一籌，因此稻米品質競賽大都選擇以147號來報名參賽。



111年關山鎮台灣稻米達人冠軍賽今天上午舉行，關山鎮農會總幹事邱美玲指出，稻米達人冠軍賽依據比賽項目分為糙米性狀、白米性狀、稻穀規格、糙米規格、蛋白質、官能品評、新鮮度等7項，評分前十名分別為羅偉壽、林振球、吳承鴻、張俊義、羅金榮、許振芳、邱暐倫、陳瑞姬、邱楠森、王朝琴。