　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

▲▼觀音山自撞，車輛嚴重損毀，副駕駛死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃男載女友去觀音山看夜景，下山途中自撞，女友當場慘死。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市五股區2020年7月發生一起死亡車禍！24歲黃姓男子開車載女友到觀音山看夜景，下山途中自撞翻車，車輛衝進山壁與電線桿的夾縫中，車頂更被削掉一半，23歲黃姓女友當場爆頭慘死。一審依過失致死罪將黃男判刑6月，得易科罰金，二審改判10月有期徒刑，另民事部分則須分別賠償女友爸媽248萬餘元、241萬餘元。

回顧整起事發經過，黃男2020年7月12日晚間8時20分開車載女友到觀音山看夜景，回程沿新北市五股區民義路二段下山，但他下山過彎時未減速慢行，又跨越雙黃線超車，先是自撞右側路邊石階翻車，直直衝進山壁與電線桿的夾縫之中，強烈的撞擊力道削掉一半的車頂。

警消獲報到場處理，以破壞器材將受困的2人，但黃女被救出時，已頭顱破裂、明顯死亡，黃男則是受有頭部撕裂傷、髖骨骨折、顱內出血等傷勢陷入昏迷，被緊急送往醫院搶救。

據了解，黃女是家中獨生女，還是父母歷經3次試管療程才生下的，念完輔大資管系後，再遠赴波士頓東北大學進修。黃女家屬接獲噩耗前往現場認屍時，忍不住痛哭失聲，一度連站都站不穩，檢方相驗遺體時，黃父更是失魂落魄地坐在殯儀館內，低聲喃喃念著女兒的名字，令人相當不捨。

▲情侶夜遊觀音山，超車自撞路邊石階，女友爆頭慘死，女友爸相驗淚崩。（資料圖／記者陳以昇攝）

▲黃父相驗時淚崩。（資料圖／記者陳以昇攝）

事後黃男被依過失致死罪起訴，新北地方法院審理後，依過失致死罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，但由於黃男始終沒有與黃女父母達成和解並賠償，黃女離世時正值青春年華，讓家屬悲慟欲絕，高等法院撤銷原判決，改判10月有期徒刑，可上訴。

另外，黃女父母再對黃男提出民事告訴，求償殯葬、撫養及精神撫慰金等費用。對此，黃男表示，自己與女友交往期間相互扶持、感情甚篤，他也與女友父母一起吃過飯，事發後他身受重傷，目前仍持續治療，能力有限，且女友父母既然有能力負擔女友攻讀碩士的學費，到65歲退休前應該仍可維持生活，分別求償400萬元的精神撫慰金也過高，應該給予酌減。

三重簡易庭審理過後，判黃男應賠償黃父喪葬費、撫養費、精神撫慰金，共248萬1777元；另賠償黃母撫養費、精神撫慰金，共241萬8957元，全案仍可上訴。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
明天9縣市亮高溫燈號　午後換雷陣雨發威「降雨熱區曝」
緬甸KK園區要宰豬了！運到公海摘器官「屍體丟海中」
國旅補助住宿「額度剩5成」　9月這周可能沒了
載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死
男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝
快訊／林智堅退選　蔡英文發聲了！
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

阿伯騎車闖紅燈被罵暴怒　追上攔車嗆：你什麼東西？

昆凌產後亮相「還不滿意自己的狀態」　曝光周杰倫演唱會時間

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

路人情侶只摸「品種狗」推開16歲米克斯　媽爆氣拉走：別碰我的狗

《沉香如屑》成毅吻戲突扮鬼臉　楊紫「被分手」怒：想給他一拳

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

全年CPI上修至2.92％創14年新高　電價影響0.04個百分點

超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

打不開門！他以為遇到「鬼擋門」　一用力驚見「變形米奇」卡門縫

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

鄰居姨攔她問「一直聽你在罵小孩，不只一個喔？」　她笑PO7寶貝

噴1300萬買透天！她一算50年「租屋比較划算」崩潰　答案一面倒

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

前棒球國手陰經龍5刀狠殺女友！下場出爐

獨／台女「皮皮」現身！親揭柬埔寨詐騙煉獄

即／國1南下嚴重車禍！3大貨車撞成一團

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

全家確診隔離　妻敲門赫見「丈夫倒床上」死亡

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝

台中警備隊長身體不適突倒地　搶救不治享年55歲

「流產大量出血」拖延服勞務　運大麻E奶網紅遭通緝

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

更多熱門

相關新聞

女童撞頭死亡保母不起訴　吸毒父求償再吞敗

女童撞頭死亡保母不起訴　吸毒父求償再吞敗

新北1位1歲陳姓女童因雙親入獄，2018年被緊急安置給1對合格的保母母女共同照顧，不料1個月就死於顱內出血，陳父怒告保母沒善盡注意義務，求償492萬餘元，法官查明女童頭髮驗出還沒被送交保母安置前，就有接觸安非他命等毒品跡象，並因而經常不由自主用頭撞硬物，不排除造成自傷，父母對此難辭其咎，反觀保母盡力加裝各種防撞設施提供安全環境，判2位保母免賠，可上訴。

3度酒駕撞死人　囂張爆乳妹下場曝

3度酒駕撞死人　囂張爆乳妹下場曝

20多歲男隆鼻求財運慘死　整形名醫挨告

20多歲男隆鼻求財運慘死　整形名醫挨告

妻長期疑夫外遇　2人又起爭執她摔倒不治

妻長期疑夫外遇　2人又起爭執她摔倒不治

鐵鎚爆打鄰居進搶救14天亡　驗屍大逆轉：人不是他殺的

鐵鎚爆打鄰居進搶救14天亡　驗屍大逆轉：人不是他殺的

關鍵字：

過失致死觀音山夜景民事

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

獨／柬埔寨親人報平安「視訊卻沒穿褲子」真相曝光

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面