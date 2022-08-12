載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

▲黃男載女友去觀音山看夜景，下山途中自撞，女友當場慘死。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市五股區2020年7月發生一起死亡車禍！24歲黃姓男子開車載女友到觀音山看夜景，下山途中自撞翻車，車輛衝進山壁與電線桿的夾縫中，車頂更被削掉一半，23歲黃姓女友當場爆頭慘死。一審依過失致死罪將黃男判刑6月，得易科罰金，二審改判10月有期徒刑，另民事部分則須分別賠償女友爸媽248萬餘元、241萬餘元。

回顧整起事發經過，黃男2020年7月12日晚間8時20分開車載女友到觀音山看夜景，回程沿新北市五股區民義路二段下山，但他下山過彎時未減速慢行，又跨越雙黃線超車，先是自撞右側路邊石階翻車，直直衝進山壁與電線桿的夾縫之中，強烈的撞擊力道削掉一半的車頂。

警消獲報到場處理，以破壞器材將受困的2人，但黃女被救出時，已頭顱破裂、明顯死亡，黃男則是受有頭部撕裂傷、髖骨骨折、顱內出血等傷勢陷入昏迷，被緊急送往醫院搶救。

據了解，黃女是家中獨生女，還是父母歷經3次試管療程才生下的，念完輔大資管系後，再遠赴波士頓東北大學進修。黃女家屬接獲噩耗前往現場認屍時，忍不住痛哭失聲，一度連站都站不穩，檢方相驗遺體時，黃父更是失魂落魄地坐在殯儀館內，低聲喃喃念著女兒的名字，令人相當不捨。

▲黃父相驗時淚崩。（資料圖／記者陳以昇攝）

事後黃男被依過失致死罪起訴，新北地方法院審理後，依過失致死罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，但由於黃男始終沒有與黃女父母達成和解並賠償，黃女離世時正值青春年華，讓家屬悲慟欲絕，高等法院撤銷原判決，改判10月有期徒刑，可上訴。

另外，黃女父母再對黃男提出民事告訴，求償殯葬、撫養及精神撫慰金等費用。對此，黃男表示，自己與女友交往期間相互扶持、感情甚篤，他也與女友父母一起吃過飯，事發後他身受重傷，目前仍持續治療，能力有限，且女友父母既然有能力負擔女友攻讀碩士的學費，到65歲退休前應該仍可維持生活，分別求償400萬元的精神撫慰金也過高，應該給予酌減。

三重簡易庭審理過後，判黃男應賠償黃父喪葬費、撫養費、精神撫慰金，共248萬1777元；另賠償黃母撫養費、精神撫慰金，共241萬8957元，全案仍可上訴。