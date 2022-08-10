囂張爆乳妹下場曝！3度無照酒駕撞死交管工　最重可判無期徒刑

▲淡水熱褲妹3度酒駕撞死工人，被依過失致死等罪起訴。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

今年6月21日凌晨，新北市淡水區29歲女子林筱路無照竟三度酒駕上路，開著BMW Z4敞篷跑車回家，高速撞上方姓交管工人害當場死亡。檢方今（10）日依公共危險、過失致死罪將林筱路起訴，若罪名成立，最重將可判處無期徒刑。

林筱路於6月21日凌晨1時52分許，酒後駕車載閨密回家，竟以時速80公里在路上狂飆，行經淡水區民族路口之際，高速撞入工地，撞死當時正在執行交通疏導的54歲方姓工人。警方到場進行酒測，發現林筱路酒測值竟高達0.77毫克，當場移送法辦。

林女過去不但有詐欺、毒品前科，更曾有2次酒駕記錄，林女本案肇事後，警方發現她沒有駕照，起初以為林女是因為先前酒駕被吊銷駕照，沒想到詳查後才知林女從沒考取過駕照，肇事跑車登記在林母名下。

▲林筱路經常在臉書炫富，大秀好身材。（圖／翻攝自當事人臉書）

而林筱路被帶回派出所後，被捕捉到她滑手機、一派輕鬆無悔意的畫面，引發外界砲轟，林筱路也遭到網友起底，她臉書自稱畢業於「北京服裝學院」，但被查出學歷造假，實際上只有高中學歷，還經常大秀自己豪乳好身材、與男友曬恩愛，更常炫富自己穿戴使用的名牌包等精品，營造多金形象。

目前林筱路仍在羈押中，士林地檢認為，林筱路係犯《刑法》第185條之3第3項「於10年內再犯酒駕因而致人於死罪嫌」，若罪名成立，林筱路將面臨最重無期徒刑，或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。