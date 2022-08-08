鐵鎚爆打鄰居進ICU！搶救14天亡　驗屍大逆轉：人不是他殺的

▲新竹一莽男把鄰居打到住院，14天後死亡，被檢方依傷害致死罪嫌起訴，經法醫解剖屍體發現鄰居應是住院間進食嗆死，法官改依傷害罪判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一邱姓男子因和張姓鄰居爭吵，拿小鐵鎚將張男打成重傷，並打電話自首，警方到場將張男緊急送醫，張男住院14天後仍不治死亡，檢方也依傷害致死罪嫌起訴邱男，不過法醫解剖張男屍體，發現死因應是張男在住院期間進食時，因食物哽住喉頭導致嗆死，和遭邱男毆打的傷勢無因果關係，法官逆轉改依傷害罪處邱男徒刑10月，全案還可上訴。

判決書指出，邱男和張男是鄰居關係，邱男於去年6月1日中午，因土地界址糾紛和張男發生口角，邱男竟拿小鐵鎚毆打張男的四肢、背部，並以單手掐他脖子，導致他受有「第7、8肋骨骨折合併血胸、疑似肺栓塞、肺炎」等傷害，邱男打完人後打電話自首，警方到場趕緊將張男送醫急救。

張男當日被轉入加護病房，住院1星期後一度因狀況穩定轉至普通病房，11日又因呼吸窘迫轉回加護病房治療，並於4天後過世，檢方也依傷害致死罪嫌起訴邱男。

不過經法醫解剖張男屍體，認為張男在住院14天後死亡，解剖時發現他左側肋骨部分已有復原狀態，研判傷勢應該不嚴重，非致命傷。且張男喉頭和支氣管內有食物殘留，應是死亡前有進食後嘔吐或被食物嗆到，可能是第2次進加護病房前就發生嗆食，導致張男呼吸費力、終至窒息。

法官參考法醫意見，認為張男的死和邱男的傷害行為並無因果關係，考量邱男犯後自首，尚有悔意，雖未能與被害家屬達成和解，但也是因為雙方對此案認知差距過大的緣故，審酌他案發後曾服用除草劑中毒、經濟情況差、從事保全工作等情狀，依傷害罪處邱男徒刑10月，全案還可上訴。