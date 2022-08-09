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妻長期疑夫外遇起爭執　79歲翁無奈推一把...她摔到頭不治

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳姓老翁一直被妻子懷疑外遇，2人爭執時，吳男不小心把妻子推倒地，腦部重創死亡。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

79歲的吳姓男子長期被妻子懷疑在外偷吃，社工曾接獲通報前往訪視，結論是建議吳妻去看身心科，吳男的兒子為幫父親證明清白，也在家中裝上監視器，隨時可讓母親查看，今年初，吳男和妻子又發生爭執，吳男一個反手不慎把妻子推倒，後腦重擊地面，經送醫急救無效，台北地檢署9日依過失致死處分吳男緩起訴。

據了解，吳男因為常被小2歲的妻子懷疑在外有女人，2人在家中就時常爭執，子女也莫可奈何，吳妻還曾報案稱遭到家暴，社工因此前往訪視過。這起不幸事發於2月間，吳男在萬華家中1樓客廳看電視，吳妻又開始對吳男起疑心，吳男要妻子上2樓房間休息，吳妻不肯，雙方開始爭吵。

吳男認為妻子身心狀況又不對勁，想帶妻子去平常就診的身心科，妻子不願意，推打吳男，吳男一個不耐，反手推開妻子，隨即聽到妻子往後仰倒地面時，「碰」的一聲巨響，吳男嚇到趕緊扶起妻子，打119報案，在救護車上通知兒子到醫院，可是吳妻最終不治身亡。

雖然吳妻患有慢性疾病，但法醫解剖認為，死因是吳妻後腦遭外力重擊，導致硬腦膜下出血，吳男坦承失手，兒子提供家中監視器畫面檔作為證據，女兒不忍觀看慘事發生經過。檢察官勘驗後，發現吳男在影像中的確有說過「帶妳去看」，認為吳男的確是想帶妻子就診，雙方10多分鐘的肢體接觸中，吳男處於被動的遮擋，因此依過失致死罪給予吳男緩起訴，處分條件是法治教育2小時。

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