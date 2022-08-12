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社會 社會焦點 保障人權

搭捷運掏彈匣「裝備保養」嚇壞民眾　他辯：要去玩生存遊戲啦！

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊接獲線報，指7月初時1名男子在捷運車廂內掏出彈匣，當場在捷運車廂裡「裝備保養」，一旁乘客嚇壞立刻報警處理，警方鎖定18歲男子涉案，隨即前往住處將人逮捕，最後搜出仿克拉克空氣動力手槍，男子坦承「是要去射擊俱樂部玩生存遊戲」，雖然鑑定後認定空氣槍沒有殺傷力，但仍依《社會秩序維護法》開罰。

警方調查，18歲的李姓高三畢業生，在7月8日上午10時許，從大安區的捷運忠孝復興站，搭捷運前往捷運西湖站，因為在車廂內拿出疑似彈匣的東西，在現場進行「裝備保養」調整彈匣。

▲▼李男在捷運車廂拿出彈匣「裝備保養」，民眾嚇壞當場報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李男在捷運車廂拿出彈匣「裝備保養」，民眾嚇壞當場報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

一旁民眾當場嚇壞，立刻通知警方，警方調閱監視器鎖定18歲的李姓男子，並前往大安區的住處逮人，最後搜出仿克拉克空氣動力手槍，但槍枝經鑑定確認不具殺傷力。

▲▼李男在捷運車廂拿出彈匣「裝備保養」，民眾嚇壞當場報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李男供稱因為要去射擊俱樂部玩生存遊戲，所以才會帶空氣槍上捷運。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子到案後則表示，因為放暑假，所以當天要與朋友相約前往新北市泰山區的射擊俱樂部玩生存遊戲，所以才會帶著空氣手槍上捷運。捷運警察隊調查後，依《社會秩序維護法》第65條「無正當理由，攜帶類似真 槍之玩具槍，而有危害安全之虞」，8月初將全案函移內湖分局裁處。

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