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女友提分手…前棒球國手陰經龍5刀狠殺！刺破心臟奪命下場曝光

▲▼ 台電情殺，陰性兇嫌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲前棒球國手陰經龍殺女友，判決出爐。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者戴若涵／嘉義報導

前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍，3月間因不滿交往中的張姓女友提分手，竟持刀恐嚇對方「同歸於盡」，嚇得女友報警處理。他心有不甘數日後趁女友上班時，持刀猛捅女友胸口5刀，其中一刀更直接刺破心臟，張女雖經緊急送醫搶救仍宣告不治。法院審理過後，依殺人罪判陰經龍有期徒刑15年，褫奪公權5年，另依傷害、恐嚇等罪判應執行有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，陰經龍與張女都在台電嘉義區配電中心上班，陰男3月17日為了挽回提分手的張女，相約在配電中心的倉庫談判，不料，陰男見談判破局竟持預藏的水果刀抵住張女脖子，並出言恐嚇，「要與妳同歸於盡」 、「殺死妳我再自殺」，造成張女頸部撕裂傷，此時張女的外甥女尋來將人帶走，事後張女報警處理。

陰男心有不甘，同年月22日上午，竟趁著遞送文件時，持預藏的水果刀，朝張女左胸、腹部連續猛刺5刀，其中1刀更刺破張女的心臟，導致其右心房破裂大量出血。一旁的鄭姓同事見狀，趕緊上前阻止，孰料，陰男竟持刀朝正男揮舞，嗆聲「如果敢阻止，我連你也殺」。警方及救護人員獲報趕抵現場處理，張女雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

嘉義地方法院審理過後，依殺人罪判陰男有期徒刑15年，褫奪公權5年；另依傷害、恐嚇等罪判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金，全案可上訴。

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