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柬埔寨詐騙台灣版！坑30人騙6千萬　警抄水房...主嫌房裡正在嘿咻

記者唐詠絮／彰化報導

員林分局日前會同警政署刑大偵八大隊等相關單位，在高雄市三民區一處大樓內查獲陳嫌(27歲)等4人經營欺水房，與近日國人遭騙至柬埔寨工作、控制等犯罪手法雷同，以「假交友」、「假投資」等名義詐騙30多名被害人，詐得金額超過5700多萬元， 警詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪移送。

▲彰化員林警分局查獲詐騙集團。（圖／彰化警方提供）

▲彰化員林警分局查獲詐騙集團。（圖／彰化警方提供，以下同）

員林警分局偵察隊長蕭志旺表示，該案件為彰化地檢在偵辦某人頭戶詐欺案過程發現其他犯罪事證，遂指揮員林分局偵查隊等單位共同成立專案小組擴大偵辦。

▲彰化員林警分局查獲詐騙集團。（圖／彰化警方提供）

蕭志旺指出，8月10日會同內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、台中市警察局第三分局、彰化縣警察局保安警察隊霹靂小組等單位至高雄市三民區一處大樓內將陳嫌等4人逮捕，期間還有男女正在嘿咻，發現警方奪門而進，也來不及穿衣服裸著身子被盤查，全案詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪將陳嫌等4人移送彰化地方檢察署偵辦。

警方於蒐證過程中，發現詐欺集團陳姓主嫌指揮旗下3名小弟協助收購人頭帳戶、提領及轉帳等工作，並將數名人頭戶所有人控制在台中、南投及彰化等地區旅館內，再由該集團以「假交友」、「假投資」等名義詐騙30多名被害人，詐騙金額合計約5,700多萬元。

▲彰化員林警分局查獲詐騙集團。（圖／彰化警方提供）

據悉，這名陳姓主嫌，已經犯下多次詐騙前科，利用疫情期間．抓準了民眾投資心態，短短2個月炸得5700多萬元，其中最大2筆各為500多萬元，而且將金錢被害人匯出款項後，即由陳姓主嫌、旗下小弟及其他遭控制的人頭戶以網路層層轉匯，以迂迴轉帳方式隱匿詐欺犯罪所得去向。

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