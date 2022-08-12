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社會 社會焦點 保障人權

命大男「遭輾2次」轉普通病房觀察　後車視角曝！駕駛嚇到爆粗口

記者邱中岳／台北報導

北市1名駕駛開車到中山區接朋友，但沒注意1名酒醉的男子倒臥在路邊，起步時前後輪2度輾過男子2次，但奇蹟的是，被輾過的男子雖倒在地上喊痛，但外觀上看不出有受傷，警消獲報後立刻將他送往醫院，目前已經離開加護病房轉往普通病房觀察，為求慎重，也將等被輾過男子出院後再通知到案說明。

警方調查，11日上午9時許，37歲的林姓男子跑到民生東路一段上接朋友，卻沒有注意30歲的周姓男子倒臥路邊，前後輪直接輾過周，駕駛下車查看當場傻眼，立刻通知警方到場處理。
▲▼駕駛開車輾過醉倒路邊的周姓男子（紅圈），男子最後毫髮無傷。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲駕駛開車輾過醉倒路邊的周姓男子（紅圈），男子最後毫髮無傷。（圖／翻攝《爆料公社》）

整個過程也被後方的行車記錄器拍下，後方駕駛當時正在與朋友講電話，看到眼前這一幕嚇到罵三字經，「整個給他搞櫃」、「北七，那台Toyota給他搞櫃」；警消到場後發現，周男外觀上沒有嚴重傷勢，僅倒在地上喊痛，頭部則有些許擦挫傷，立刻將他送往醫院救治。

周男送醫後先進入加護病房觀察，經過1天的觀察後轉往普通病房，警方擔心周男頭部被輾過會有後遺症，將持續與家屬聯繫，等待周男狀況好轉後再請他說明。

▲▼駕駛開車輾過醉倒路邊的周姓男子（紅圈），男子最後毫髮無傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林姓駕駛開車2度輾過周姓男子（紅圈），周姓男子僅擦挫傷，還倒地直喊痛。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼駕駛開車輾過醉倒路邊的周姓男子（紅圈），男子最後毫髮無傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

輾過人的林姓駕駛則表示，當時是要到民生東路一段接朋友，沒注意到該名男子突然倒下，所以才不慎輾過其頭部。警方對林進行酒測，酒測值為0。

警方調閱監視器，當時周姓男子因為喝酒醉坐在馬路邊，約莫30分鐘後不勝酒力倒下，林姓男子的車子臨時停靠在路邊，起步時卻沒注意，直接輾過周男，下車查看後立即報警處理。

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