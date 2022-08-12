「只是民調資料、第1章一樣」　林智堅控未獲採納：審查委員已有心證

▲桃園市長參選人林智堅回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風暴12日宣布退選，要轉赴另外戰場捍衛清白，他在昨（11日）天節目受訪時被問到，「台大稱抄襲部分大概佔4成，台大數學系教授黃武雄說沒有抄襲，都是台大的怎麼說法差這麼多？」對此，林智堅回應，他與余正煌論文研究對象、內容、結論皆不同，「只是民調資料、第1章一樣」，相關證明資料也未被採納，再加上蘇宏達未審先判，整個審議程序都有問題。

林智堅昨接受政論節目「鄭知道了」專訪，面對主持人鄭弘儀提問「是否覺得台大不公正？」林智堅認為，台大社科院長蘇宏達院長未審先判，一開始便將整起事件定調為醜聞，因此他與律師討論後認為蘇宏達既然有了心證，又是這個事件的召集人，應先迴避。

「其實每一次信件往返都有提到當事人沒有放棄台大學倫會的權利」，林智堅強調，自己並沒有不願意赴台大學倫會說明，台大於8月8日將審定結果透過email寄出時，他便在8月9日凌晨回寄了email給學校，盼能商議時間赴學倫會解釋。

至於台大「突襲」式記者會，林智堅說自己當下覺得很錯愕，他人還在另一場記者會，就突然聽到記者說台大要開記者會，「我是一頭霧水，到底是發生什麼事了？怎麼會那麼快？昨天才請律師寄email說要去說明，結果今天就召開記者會。」

而蘇宏達則表示，委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%，而且3度邀請林智堅、陳明通皆未到場說明，最後委員會根據相關證據，判定林智堅抄襲。