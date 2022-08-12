中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台灣大學近日突襲式召開記者會，認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，中華大學本來規劃下週將有調查結果，但外傳最快將提早在12日，就召開記者會公布調查結果。

台大學術倫理委員會9日突擊召開記者會，註銷民進黨桃園市長參選人林智堅的學位，而中華大學論文部分，林智堅10日也親自到中華大學說明。對此，林智堅11日受訪時明確表示，2008年4月和指導老師賀力行、王明朗老師，已經先共同做一次聯合發表，口試是在6月26日結束，竹科期末報告則是在7月份結束，「我認為這是一件事情，是一體的，我的主張沒有抄襲問題」。

對此，林智堅主張，指導教授帶領博、碩士研究生一同參與計畫，除了研究計畫完成或對外發表外，研究生進而完成論文取得學位，此乃學界常見之慣行，在國內各大學應無可議之處。他認為，身為研究生，他將參與研究計畫的內容，寫作為學位論文中，在老師認可下研究成果，自無抄襲可言。

「過去也沒有參加過學倫會，昨天是第一次。」林智堅說，審查的過程中他有些訝異，現場有一位老師不願交換名片，看起來沒有想讓他知道身分，學倫會的方式，就是他與律師在一個空間裡和律師面對電視，學倫會委員會提出問題。

林智堅說，昨天一開始做了中華大學論文的聲明，不過不同的委員其實對於問題會一而再、再而三提出，「後來有一位委員我就告訴他說，委員你這問題剛剛提過，我也再一次告訴你我的主張」。

林智堅認為，他的論文是依照竹科計畫，我論文在2008年4月和指導老師賀力行、王明朗老師，已經先共同做一次聯合發表，再來是6月26日口試論文結束，然後竹科期末報告在7月份結束，「我認為這是一件事情，是一體的，我的主張沒有抄襲問題」。

林智堅回憶，其中一位審議委員認為時序上有不同意見，還有另一位委員是進入論文細節，問我時間、內容如何操作，「我盡量回溯說明，畢竟是十幾年前事情」；林還說，甚至有委員提出論文寫錯，「我告訴委員，學倫會目的是有沒有抄襲，如果我論文品質不佳我虛心接受」。

不過，外界一直認為民進黨陣營把持中華大學，但實則不然。本來校方9日向媒體表示，下週會召開記者會對外說明林智堅論文的調查結果，但10日校方高層已經在準備記者會作業，勘查音響設備等，然當日下午才約詢林智堅，及其指導教授賀力行，以及竹科管理局委託案主持人李友錚、王明郎教授，近來又傳出最快可能會在12日就召開記者會說明。