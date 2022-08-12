　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

台灣大學近日突襲式召開記者會，認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，中華大學本來規劃下週將有調查結果，但外傳最快將提早在12日，就召開記者會公布調查結果。

台大學術倫理委員會9日突擊召開記者會，註銷民進黨桃園市長參選人林智堅的學位，而中華大學論文部分，林智堅10日也親自到中華大學說明。對此，林智堅11日受訪時明確表示，2008年4月和指導老師賀力行、王明朗老師，已經先共同做一次聯合發表，口試是在6月26日結束，竹科期末報告則是在7月份結束，「我認為這是一件事情，是一體的，我的主張沒有抄襲問題」。

對此，林智堅主張，指導教授帶領博、碩士研究生一同參與計畫，除了研究計畫完成或對外發表外，研究生進而完成論文取得學位，此乃學界常見之慣行，在國內各大學應無可議之處。他認為，身為研究生，他將參與研究計畫的內容，寫作為學位論文中，在老師認可下研究成果，自無抄襲可言。

「過去也沒有參加過學倫會，昨天是第一次。」林智堅說，審查的過程中他有些訝異，現場有一位老師不願交換名片，看起來沒有想讓他知道身分，學倫會的方式，就是他與律師在一個空間裡和律師面對電視，學倫會委員會提出問題。

林智堅說，昨天一開始做了中華大學論文的聲明，不過不同的委員其實對於問題會一而再、再而三提出，「後來有一位委員我就告訴他說，委員你這問題剛剛提過，我也再一次告訴你我的主張」。

林智堅認為，他的論文是依照竹科計畫，我論文在2008年4月和指導老師賀力行、王明朗老師，已經先共同做一次聯合發表，再來是6月26日口試論文結束，然後竹科期末報告在7月份結束，「我認為這是一件事情，是一體的，我的主張沒有抄襲問題」。

林智堅回憶，其中一位審議委員認為時序上有不同意見，還有另一位委員是進入論文細節，問我時間、內容如何操作，「我盡量回溯說明，畢竟是十幾年前事情」；林還說，甚至有委員提出論文寫錯，「我告訴委員，學倫會目的是有沒有抄襲，如果我論文品質不佳我虛心接受」。

不過，外界一直認為民進黨陣營把持中華大學，但實則不然。本來校方9日向媒體表示，下週會召開記者會對外說明林智堅論文的調查結果，但10日校方高層已經在準備記者會作業，勘查音響設備等，然當日下午才約詢林智堅，及其指導教授賀力行，以及竹科管理局委託案主持人李友錚、王明郎教授，近來又傳出最快可能會在12日就召開記者會說明。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
少女表愛意　竟抽出男友HIV血「注入自己體內」
血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死
「這6生肖組合」不利婚姻！專家：影響雙方財運且難長久
潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做
林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

後悔借資料！林智堅「百分之百沒抄襲」：願對質余正煌

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門：唬爛成聖人

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

許淑華遭檢舉論文涉抄襲　逢甲大學：2個月內審定

快訊／抗議者身分曝光！蔡英文宣講被鬧場　他揭：白狼司機裝記者混入

西班牙出奇劇團來台！　湯蕙禎推跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

論文風波重擊林智堅民調　綠大老點三關鍵「還有更壞的可能」

論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

男騎士民權大橋離奇自摔亡　警追奪命原因！相驗結果曝

薔薔鏡頭前換衣：你想聞嗎？　被珍珍嗆「越來越老」氣瘋XD

後悔借資料！林智堅「百分之百沒抄襲」：願對質余正煌

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門：唬爛成聖人

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

許淑華遭檢舉論文涉抄襲　逢甲大學：2個月內審定

快訊／抗議者身分曝光！蔡英文宣講被鬧場　他揭：白狼司機裝記者混入

西班牙出奇劇團來台！　湯蕙禎推跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

論文風波重擊林智堅民調　綠大老點三關鍵「還有更壞的可能」

論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」

旅美強投同場交鋒　王維中首度對決胡智為

花6位數標「9999」卻收傳票！仿真車牌害人接罰單　監理單位教戰

想省牌照燃料稅！網購「高仿真」偽造車牌　警認很難抓

後悔借資料！林智堅「百分之百沒抄襲」：願對質余正煌

不是詐騙！全球最佛心老闆再漲最低工資　保證月薪20萬起跳

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門：唬爛成聖人

《情色漫畫老師》最終卷正式發售…兄妹間的愛情故事劃下句點

夏日6款香氛沐浴品！SABON特調莫西多香氣、艾瑪絲全身都能用

BA.5來襲、檢測需求升！快篩廠泰博、寶齡、安特羅出貨帶勁　全年獲利可望創高

蔡依林撞臉王祖賢！　同框蔡健雅狂被喊「聶小倩～」

高雄「極樂淫窟」胸狠老師上課了！洗香香裹浴巾出來...警察開門

政治熱門新聞

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

許淑華遭檢舉論文涉抄襲　逢甲大學：2個月內審定

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

論文風波重擊林智堅民調　綠大老點三關鍵「還有更壞的可能」

快訊／抗議者身分曝光！蔡英文被鬧場

台大判定林智堅抄襲影響選情？他2點分析：殺傷力不大

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲了

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」

政壇論文門狂燒！曾博恩曝1招打臉質疑者

全黨挺堅？王世堅：不能黑白顛倒

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

更多熱門

相關新聞

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

台北市長選戰打得火熱，國民黨參選人蔣萬安就酸另一參選人陳時中被派系當傀儡，而陳時中則回擊「講這種話不是很有水準」，對此，過去在當過新聞主播的台北市議員參選人柳采葳就挖出陳時中黑歷史，包含：跟蔡總統會面卻脫鞋子、在立院委員會挖鼻孔、在室內抽菸等，「這樣比較有水準嗎？」

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」

論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」

台大判定林智堅抄襲影響選情？他2點分析：殺傷力不大

台大判定林智堅抄襲影響選情？他2點分析：殺傷力不大

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

關鍵字：

林智堅2022桃園市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

他曬表舅婚紗照！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

瑞莎「跪地平視選手」感動4.5萬人：很多大人該學習

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面