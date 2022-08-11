陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

▲國民黨議員參選人柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長選戰打得火熱，國民黨參選人蔣萬安就酸另一參選人陳時中被派系當傀儡，而陳時中則回擊「講這種話不是很有水準」，對此，過去在當過新聞主播的台北市議員參選人柳采葳就挖出陳時中黑歷史，包含：跟蔡總統會面卻脫鞋子、在立院委員會挖鼻孔、在室內抽菸等，「這樣比較有水準嗎？」

陳時中參選以來話題不斷，競選團隊也傳出派系提早卡位的傳言，蔣萬安就批評，早發現民進黨派系把陳時中當傀儡。對此，陳時中回擊，沒有這樣的事情，「他講這種話基本上都不是一個很有水準」。

對於陳時中回擊，柳采葳表示，自己知道任何對陳時中的批評，他都會覺得太粗暴了大可不必，認為是一個不健康的心態，當時在電視台採訪新聞，就覺得這指揮官真的很「土皇帝性格」，以前他當指揮官的時候就是比較難接受外界的不同意見和建言，「我想，台北市民早就習慣他鬧脾氣了。」

柳采葳指出，自己不敢說水準多高，但是記得陳時中跟蔡總統會面的時候還脫鞋子、好像在立法院衛環委員會的時候還脫口罩挖鼻孔，甚至還在室內抽菸，而且當時我就在場，陳時中被問到的時候沒有否認，刻意模糊掉「室內抽菸」的議題，「喔！對了，當時他還是衛福部長喔，然後是室內連抽2根煙」

柳采葳表示，陳時中敢說忘記了嗎，「要不要來對質？時間地點需要提示你嗎？我不知道室內抽菸這樣比較有水準嗎？我這樣講會不會又太粗暴了？哈哈哈。」