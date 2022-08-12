首屆分科測驗今放榜「查詢看這」　大學缺額總數估逾1萬人

▲首屆分科測驗後的考試分發今天放榜，預料各大學缺額總數將超過一萬人。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年大學考試分發今（12日）上午8時放榜，大學考試入學分發委員會（考分會）提醒考生，上午8時起可至考分會網站查詢，也將提供最低錄取分數等數據，並同步受理考生分發結果複查，今年簡易查榜服務查詢方式為「http://fast.uac.edu.tw/應試號碼」，例如若要查詢准考證號20000001錄取校系，請輸入「http://fast.uac.edu.tw/20000001」。

根據考分會統計，今年共有62校、1900個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬9350名，較去年增加3023人，增幅約8.3%，各招生管道回流名額總計1萬4435名，較去年增加2889人，大幅提高約25%，由於今年首度報名人數低於分發入學招生名額，預估錄取率會比去年97.98%高。

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不過，考分會主任黃信復日前曾指出，因為分發登記要求學生達到最低錄取標準登記門檻才登記，加上各科系也有檢定標準，以及部分學生有「非某系不填、但分數不到」等狀況，所以錄取率會比去年97.98%高，但不會到100%。

值得注意的是，去年全台僅10校出現共2732人缺額，但今年招生名額接近4萬人，卻僅有2萬5297人順利完成登記，加上部分學生有「非某系不填、等因素，各界預估今年缺額不僅超過一萬人，恐怕將出現超過1.5萬人的驚人狀況。

