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分發入學招生近4萬人「僅2.5萬人完成登記」　考分會：下週五放榜

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲考分會指出，共有2萬5297人順利完成登記，預計8月12日放榜。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗成績在上週三（27日）公布，隨後開放考生登記志願，並在今（2日）下午4時30分截止，根據大學考試入學分發委員會統計，共有2萬5297人順利完成登記，考分會表示，登記志願主機已完成封存，即刻開始進行志願分發的電腦及人工檢核作業，預計8月12日上午在考分會網站放榜，屆時將提供最低錄取分數等數據，並同步受理考生分發結果複查。

分科測驗成績上週三公布，同一天考分會也公布今年度招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準，考分會表示，今年76種採計組合中，最低登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科3科合計22級分以上考生就可參加登記。

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根據考分會統計，今年共有62校、1900個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬9350名，較去年增加3023人，增幅約8.3%，各招生管道回流名額總計1萬4435名，較去年增加2889人，大幅提高約25%，由於今年首度報名人數低於分發入學招生名額，外界臆測分發錄取路會到100％。

至於招生名額接近4萬人，但目前僅有2萬5297人順利完成登記，外界擔心錄取率是否會超過百分百，考分會主任黃信復日前曾指出，因為分發登記有設計，學生要達到最低錄取標準登記門檻，才可以登記，加上各科系也有檢定標準，以及部分學生有「非某系不填、但分數不到」等狀況，所以錄取率會比去年97.98%高，但不會到100%。



 

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