分發入學51校有缺額逾1.4萬人創新高！缺額數最高學校名單曝

▲大學考試分發今天放榜，受到少子化影響，今年缺額超過1.4萬人創新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年大學分發入學今（12日）放榜，受到少子化影響，今年招生名額遠高於報名參與報名人數影響，導致今年共有51所學校出現1萬4493個缺額，遠高於去年20所校、2732個缺額，不僅缺額數首度破萬，比去年暴增5倍，也創下歷年新高，以僅以分發入學管道統計，其缺額比率有12所大學大於 80%；若以學群區分，缺額比率最高則為外語學群，其中各校缺額數最多為文化大學缺額2378人，淡江大學1037人、義守大學為1007人。

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▲今年各大學缺額總數創歷史新高，教育部將面臨更多經營不善學校退場問題。（圖／記者許敏溶攝）

111學年度大學分發入學今天上午8時在大學考試入學分發委員會網站公告分發結果，並同步公告各系組最低錄取標準等資訊。

►分發會網站線上查榜按這裡



根據考分會統計，今年各分發後的招生缺額計有 1萬4493人，相較110學年度招生缺額2732人，增加1萬1761人，而有缺額大學共51所，其中公立大學22所，私立大學29所；若以僅以分發入學管道統計，其缺額比率有12所大學大於80%；若以學群區分，缺額比率最高則為外語學群，佔該學群名額的 62.47%。

根據考分會資料，今年缺額比率最高則為外語學群62.47%其次為管理學群53.09%；另各校缺額數最多為文化大學缺額2378人，淡江大學1037人、義守大學為1007人，但今年仍有台大、成大等11所大學沒有缺額。

考分會執行秘書、成大教務長蔡群立指出，今年招生缺額數增加，主要受到少子化影響，報名分科測驗人數驟降，且由今年數A比較難，導致繁星推薦、申請入學等各管道名額回流到分發入學管道等因素所致，例如今年回流名額達1萬4435人，比去年1萬1546人增加2889人。



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