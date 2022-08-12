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分發入學放榜！錄取率98.94%再創新高　落榜269人寫新低

▲▼分科測驗第一天。（圖／大考中心提供）

▲首屆分科測驗後的分發入學今天放榜，錄取率98.94%再度刷新史上最高紀錄。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年大學考試分發今（12日）放榜，大學考試入學分發委員會指出，今年登記志願人數共2萬5297人，錄取人數為2萬5028人，錄取率98.94%，比去年錄取率97.98%還高，再創歷史新高，今年落榜人數為269人，相較去年700人又約少了431人，寫下近11年新低。

►分發會網站線上查榜按這裡

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考分會在今日上午8時開放查詢111年考試分發結果，並透過線上舉行登記分發放榜說明會。考分會執行秘書、成大教務長蔡群立指出，111學年度總登記人數2萬5297 人，相較於110學年度3萬4569 人減少9272人；總錄取人數2萬5028 人（含特種生外加名額171人），錄取率為98.94%，111學年度總招生名額 3萬9350人，總缺額人數為 14,493 人，佔總招生名額的 36.83%。

今年有269位考生未錄取，蔡群立表示，這269 位考生所填寫志願數平均為29個，也有只填寫一個志願者，而未錄取原因，以分數未達最低錄取標準者為最多，約佔 75%，其次為檢定或採計科目未報考者，約佔 13%。

考分會提醒考生，從今日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因。如仍有疑慮可從今天起至8月15日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月22公告複查結果。


 

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