名創優品海外新品「旗袍娃娃」取名藝伎　企業仿日風網友氣炸

▲MINISO西班牙代理商將旗袍娃娃商品名打上「藝伎」，引中國網友不滿。（示意圖／翻攝自微博／名創優品）

實習記者楊子嫻／綜合報導

中國企業名創優品（MINISO），以「低價」形象在全球擁有5000家門市，並從眾多競爭品牌中脫穎而出。近日，因西班牙分店新推出的旗袍娃娃，於代理商社群網站上稱作為日本藝伎（Geisha），事件傳回中國，便引發中國人民的反彈，品牌也連帶被翻出過往事跡，種種行為也遭到民眾撻伐並直呼「已入黑名單」！

據《新浪財經》、《東方網》報導，有網友8日傍晚在網路上爆料道，西班牙MINISO代理商7月25日於IG上，公布了一款盲盒公仔的照片，圖中有6位穿著旗袍的迪士尼公主，但下方的配文卻是以西班牙文寫下geishas（日本藝伎）。經多位外國網友於下方留言，指正公仔穿的是旗袍，公仔不是日本藝伎後；西班牙代理商卻只回覆一個笑臉貼圖，並未做出修正。

▲MINISO名創優品西班牙代理商，將旗袍娃娃稱作為藝伎，引發中國網友不滿。（圖／翻攝自微博／我發現）

對此，中國名創優品9日晚間發表道歉聲明解釋，「在總部收到網友的反饋後，第一時間要求西班牙代理商刪除該篇貼文，並對當地社群媒體代理機構採取處罰措施、立即終止合作關係」。名創優品總部承諾，將進一步加強全球代理商體系的管理，特別是加強中國傳統文化的輸出，嚴格規避此類問題再發生。

▲名創優品總部發表道歉聲明，並表示將進一步加強全球代理商體系的管理。（圖／翻攝自微博／名創優品）

旗袍翻譯錯誤一事爆發後，總部的道歉似乎無法擺平鄉民們的怒氣，也有中國民眾在爆料文下方留言表示，名創優品在巴拿馬地區的IG介紹欄中，標註自己是日本創立的品牌；也有前員工加碼吐槽，公司甚至要求店員不要在店裡播放中文歌；甚至還被翻出MINISO與國外合作商簽約時掛的是日本國旗的照片。不少中國民眾表示，旗袍娃娃事件企業稱作「誤翻」，勉強能夠接受，但在簽約的時候用日本國旗怎麼就不解釋?

名創優品2013年創立於中國廣州，為生活用品與雜貨零售商，效仿日本百元店模式，將產品均價設定在人民幣10-50元之間（約新台幣50-250元），以低廉的價格廣受各地消費者的青睞，全球擁有5000多家的門市，其中更有1900多家是在海外。

在此之前由於店鋪名稱、商標和經營風格都很日系，讓不少人都以為MINISO是來自日本的公司。而今種種塑造自己為日商的細節，也不禁讓中國人民質疑，名創優品這個中國企業，於各方面都想讓人以為是日本品牌，無論是因為精神上，或是商業利益上的考量，都是忘了老本、有損誠信。更有人認為這樣的企業應該別繼續待在中國了。