711官網把「台灣按國家表示」遭大陸罰65萬：中國地圖不完整

▲711被罰。（圖／翻攝自中國網）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市規劃和自然資源委員會東城分局今（6）日裁罰柒一拾壹(北京)有限公司因違反《地圖管理條例》，在網站展示不完整地圖、標注含國家有關規定在地圖上不得表示的內容，被罰款15萬元人民幣（約新台幣65萬元）。行政處罰決定書上顯示，7-11超商被列出九大錯誤，包括在官網上中國地圖少了南海諸島、釣魚台、台灣等標示。

據《中國網》報導，據行政處罰決定書顯示，柒一拾壹(北京)有限公司網站上展示不完整地圖存在：1、漏繪南海諸島島點；2、漏繪釣魚台、赤尾嶼；3、阿克賽欽地區國界線表示錯誤；4、藏南地區國界線表示錯誤；5、錯將台灣省按獨立國家表示的行為；另外，柒一拾壹(北京)有限公司入口處展示不完整地圖存在：1、漏繪釣魚島、赤尾嶼；2、南海諸島島點表示有誤；3、藏南地區國界線表示錯誤；4、阿克賽欽地區國界線表示錯誤。

北京市規劃和自然資源委員會東城分局表示，柒一拾壹(北京)有限公司上述行為違反了《地圖管理條例》第三十七條、第十五條，根據《地圖管理條例》第四十九條、第五十五條，對該公司責令改正，給予警告，罰款15萬人民幣。

天眼查顯示，柒一拾壹(北京)有限公司法定代表人為岩本英夫，旗下主要經營7-Eleven便利店，2004年起進軍大陸市場。