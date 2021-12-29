又一品牌辱華！賓士廣告用「瞇瞇眼模特」　陸網怒轟：是故意的吧？

▲目前這隻賓士廣告已被下架。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

「三隻松鼠」辱華風波未平，又一品牌陷入爭議。汽車品牌賓士（Mercedes-Benz，大陸譯為奔馳）因廣告中出現「瞇瞇眼」模特，被指令人無語。目前中國賓士並未做出回應，爭議廣告也沒被撤下。

賓士25日在官方帳號上，發布一則長約50秒的影片，為宣傳新車採用了一男、一女兩位模特兒搭檔，且女模特妝容也是「瞇瞇眼」。

該則廣告在微博掀起熱議，網友紛紛抨擊「就是故意的吧？」，「這種大公司的公關部門不可能無意中犯這種錯誤，堂而皇之出現這種情況，就是在公然挑釁」、「我這輩子現實生活中都沒見過那麼多眯眯眼」、「真的理解不了這審美」、「特意弄成這樣，出來招搖，不罵留著過年麼？」。

有網友指出，「我們不是在排擠長相哇，審美當然是多樣化的。但是這個刻意強調的妝容就是西方公認的種族歧視的一種啊，我們自己不歧視這種相貌，但他在西方代表的意義就是歧視啊，我們不能接受的是明明企業知道這個妝容代表的含義，但還是用它來做廣告，這不就是赤果果的惡意嗎？」

▲大陸網路品牌「三隻松鼠」的廣告被大陸網友指控「侮華」 。（圖／翻攝自微博）

近期Dior、三隻松鼠紛紛捲入辱華風波，「瞇瞇眼長相」是否辱華掀起討論。三隻松鼠廣告中的女模特日前也發影片回應，稱眼睛也的確就是「長成這個樣子」，沒有故意去營造什麼辱華形象，「我不知道我怎麼就給辱華扯上了關係，關於網上的評論我很無奈，我不知道我做錯了什麼要遭受這種網路暴力。」

▲該名女模特PO出自拍照。（圖／翻攝自微博）

該名女模憤怒反問，「我眼睛小就不配做中國人了？」「長這樣了出生那天就在辱華了？」「愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！」