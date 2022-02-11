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陳巍「辱華、恐同」罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽：猩猩鑿冰

▲▼ 北京冬奧花滑金牌，陳巍。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳巍332.60超高分摘金。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國華裔男子花式滑冰選手陳巍（Nathan Chen）10日壓軸出場，以全場最高的218.63分、總分332.60，首度奧運封王。日本「冰王子」羽生結弦挑戰人類史上首次4周半跳，遺憾失敗屈居第四。陳巍奪金消息在大陸微博引起討論，網友譏諷他將滑冰「當體操跳」，似「自轉陀螺」、「大猩猩鑿冰」等，並挖出他以前的「辱華言論」。

陳巍曾蟬聯2018、2019年和2021年世錦賽三屆世界冠軍，但這是他首次奪得冬奧金牌，被譽為 「四周跳之王」 的他，是目前唯一在國際花滑聯盟公認的正式國際比賽上成功完成五種四周跳的選手，並且是目前短節目、自由滑及總分的世界紀錄保持者，在賽前即被視為羽生結弦的「勁敵」。

陳巍成功奪金後一度登上微博熱搜，但作為華裔選手，大陸網友對他的奪金也並沒有太大興趣，熱度與日本選手羽生結弦更是相距甚遠。同一時間，羽生相關熱搜話題多達五六個，甚至有微博網友發文質問「陳巍為何可以有熱搜？」、「憑什麼讓他拿一個冰墩墩」。

陳巍出生於美國猶他州鹽湖城，父親陳志東（Zhidong Chen）出身廣西來賓和鳳山，於1988年留學美國，是醫學博士。母親王禾（Hetty Wang）出身北京，在醫院任翻譯。網友指控，其父親使用公費留學，卻「叛逃」留在美國。

還有部分網友諷他將滑冰「當體操跳」，似「自轉陀螺」、「大猩猩鑿冰」、「雜技表演」等。另有網友不解他身穿紅色衣服，「還以為他代表中國參賽。」

此外有人翻出2019年，陳巍在回答美國記者提問時，曾贊同「新疆人權很可怕」的說法，也有人回顧陳巍曾在平昌奧運時選用「辱華歌曲」《Mao's last dancer》，央視在轉播時緊急切斷訊號。還有網友挖出，陳巍不僅「辱華」，也曾經於2021年7月「失言」發表不符合「美國價值」的「恐同」言論，被美國輿論批評後急速道歉、表示自己無知。

翻查其當時的發言，被問及是否曾被建議參加曲棍球之類更「男性化」的運動時，他稱，「是啊，當然。尤其是作為一名直男運動員，在相當同性戀主導的運動中，或LGBTQ主導的運動中。我認為會有人這樣想『真的不想看男人滑冰、寧願看曲棍球、我們寧願看女性那樣做』。這是一項真正的運動，我們一生都在努力磨練這技術，這樣感覺被貶低。」

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