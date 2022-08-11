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被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲「1類人」：吃香喝辣、躲同溫層

▲▼ 。（圖／高嘉瑜、林智堅臉書）

▲民進黨主席蔡英文呼籲黨公職力挺林智堅，高嘉瑜無奈發聲。（圖／林智堅、高嘉瑜臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。總統蔡英文昨10日下令黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。對此，曾因為「一屍五命」言論遭受黨內抨擊的立委高嘉瑜重砲反擊，直嗆靠著民進黨吃香喝辣就能當選的人，「真的可以代表民進黨嗎？」

高嘉瑜10日晚間在政論節目《年代向錢看》上坦言，自從「一屍五命」之後，自己臉書就被灌爆，很多人叫她、王世堅滾出民進黨，要開除我們的黨籍。她感嘆，到底誰能夠代表民進黨？我們為民進黨在一個藍大於綠的內湖、南港區，好不容易選上立委，除了爭取綠營同溫層的選票，我們也要去說服年輕、中間選民，說服他們支持我們，才有機會當選，其實非常不容易。

高嘉瑜痛斥，那些躲在同溫層裡面，靠著民進黨吃香喝辣就可以當選的人，總是可以輕輕鬆鬆地指著別人罵說，「妳都不聽我們民進黨的」，這些人真的就能夠代表民進黨嗎？

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲蔡英文盼黨公職團結一致，支持林智堅捍衛自己的清白。（圖／林智堅臉書）

高嘉瑜認為，民進黨在小英總統執政之後，好不容易從2018谷底翻身，到今天這個過程中，民進黨要從過去可能比較被認為是極端，但慢慢走向中間，這些都是好不容易累積下來的努力，難道就要因為論文事件，一夕之間瓦解嗎？

高嘉瑜痛批，難道因為少數人聲音比較大聲，或者是這些人能夠利用網軍的攻擊，就可以代表一定的輿論嗎？這樣是代表民進黨嗎？所以我覺得民進黨應該要容納不同、多元的聲音，然後最後大家有個共識。

至於蔡英文下令全黨團結挺堅，高嘉瑜認為，蔡英文所做的就是政治上的判斷，她認為要捍衛支持林智堅的清白，「可是問題是，我們要怎麼支持林智堅捍衛清白？因為連林智堅自己都沒有辦法捍衛自己的清白，台大學倫會3次審定，林沒有去現場說明。」

▲▼ 。（圖／年代向錢看）

▲▼ 。（圖／年代向錢看）

▲高嘉瑜10日晚間在上開砲！（圖／年代向錢看）

高嘉瑜強調，論文抄襲事件本來是林智堅個人的政治危機，或者是他的誠信問題，但是現在已經提升到整個民進黨的政治危機，跟整個民進黨的誠信問題。不只有她有不同的聲音，英系立委在黨內群組也有發聲「難道民眾會相信民進黨，而不相信台大嗎？」

高嘉瑜最後強調，大家想問的就是，今天我們要說服的不是深綠或者同溫層，而是要說服年輕人跟中間選民，讓他們相信民進黨。她指出，2024年有40萬的高中生18歲公民權，他們可能會投入投票，他們的選票也會影響到民進黨未來的關鍵，而這些人是怎麼看現在的民進黨？

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