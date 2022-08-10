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B2廁所聽見女孩哭聲…2教官巡邏「金屬扣突彈裂」　嚇壞急撤退

▲▼女鬼抱著斷頭的孩子，眼神充滿怨恨和詛咒（示意圖／取自Pakutaso）

▲廁所傳出女孩哭聲。（示意圖／取自Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

在學校內總有不少靈異故事。一名教官透露，先前有女學生抱怨，在B2廁所聽到詭異哭聲，他安慰完對方後，就和另一名教官一起到地下室一探究竟，沒想到竟碰到離奇事件，讓2人不敢再往前走一步。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，此事發生在2014年某天中午午休，突然有女學生跑到學務處哭訴，說不要再擔任衛生糾察了，詢問之後才知道對方是在B2廁所評分時，突然從鏡子內看到有人從身後經過，但回頭看卻沒有半個人影，接著聽到有微弱的女孩哭泣聲，才會嚇得急忙衝出來。他當下安慰女學生說，可能只是有失戀的女生躲在廁所裡面哭，不要有過多的聯想，會幫忙更換評分區域。

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之後原PO決定親自去看看，為了安全起見也找了另一名同事，結果在路上，對方竟說「學長，那棟樓真的怪怪的」，因為先前夜間值班巡邏時，電梯不管怎麼按，總是在B2開啟，「差點嚇到漏尿」，他聽到後只能慶幸自己是在別棟樓巡邏。

▲廁所。（示意圖／翻攝自pakutaso）

▲一接近廁所，原PO兵籍名牌的金屬扣突然彈裂。（示意圖／翻攝自pakutaso）

隨後2人到了B2，硬著頭皮走進最裡面的廁所，不過進去後卻是一片寂靜，為了壯膽，他們大聲喊著「有人在嗎？快出來！」不過都沒有任何回應。詭異的是，正當原PO左腳踏到廁所門口前，軍服上的兵籍名牌突然發出微弱的金屬爆裂聲，接著直接彈射到地面上，這景象讓他們當場嚇傻。

原PO表示，軍服上雖有很多配件，但都有內扣扣住，光是名牌上就有2個，要說剛好掉落也不是不可能，但不太可能2個同時掉落，還彈射出去，且剛好在他站到廁所門口的瞬間。2人當下心想可能是有神秘的力量阻止他們進去，於是互點個頭之後，就搭電梯一起回到學務處了。

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