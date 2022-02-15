遊客穿和服逛洱海生態廊道　路人激動喝斥趕人：滾出大理

記者魏有德／綜合報導

雲南大理的洱海生態廊道13日傳出有遊客身著日本和服在景區拍照遊玩被民眾喝斥驅趕的事件。這段名為「為大理廊道執法人員點讚」的影片在抖音上公布後，引起不少網友關注。部分網友認為，「大爺大媽們罵得挺對！」也有網友直指，「道貌岸然」；「保安哪來的權力」。

▲遊客穿和服逛洱海生態廊道被保安驅趕。（圖／翻攝微博，下同）

影片顯示，一名女遊客穿著日本和服和三名友人在拍照時，有身著保安制服的人走向前驅趕，要求遊客離開。女遊客無奈表示，「我們只是來這裡拍照。」保安則回應，「拍照不允許，請你們離開廊道。」

這時，一名男性遊客嘟囔了一句，「這是道德綁架啊！」保安也強調，「你穿日本和服來洱海生態廊道，這裡是中國。」男遊客不甘示弱的回嗆，「你告訴我中國憲法哪一條規定不可以穿和服？」保安則回嗆，「南京大屠殺你忘記了？」

這時，一名大媽從旁邊經過，聽到雙方爭執後也加入戰局，這名大媽怒嗆，「罵得好，不要讓我們看見，滾出大理。」；「中國的教育教出來你們這樣的.....。」；「滾出大理......。」眾人邊說還邊跟著準備離去的遊客，還嗆聲說要把影片發到網上去，讓外界公評。

影片在抖音上傳開後，不少網友紛紛表示正反兩極的意見，「雖然那段歷史讓某些人難以釋懷，但畢竟遊客沒有違法...」；「驅逐個人的行為明顯違法」；「不能理解」；「大媽們罵得太好了！」。

大理市政府相關人員回應，對於網路傳出的影片，廊道指揮部正在核查和處理中，詳細情況也正積極了解中。

