綠批名間親子公園不友善、鏟運動公園換議會　南投縣府回擊

▲南投縣政府去年斥資近6000萬元打造名間鄉親子公園。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府去年投入5888萬經費，於名間鄉打造首座大型親子共融公園，不過縣長參選人蔡培慧批評全縣仍相當缺乏環境友善的親子共融公園，認為縣長林明溱不重視相關議題，國民黨對手許淑華於南投市長任內，還將花費逾2000萬興建、啟用僅2年的運動公園變更地目，改建目前的縣議會大樓，無視縣民對公園綠地的需求、恐將激化人口外移。

蔡培慧今在競選總部發言人暨集集鎮長陳紀衡，以及南投市長參選人賴燕雪、名間鄉長參選人陳翰立、草屯鎮長參選人曾煌棊、廖梓佑、蔡銘軒等現任縣議員，以及草屯鎮長參選人曾煌棊、縣議員參選人楊玉秀、曾琮愷、沈夙峥等人陪同下，在縣議會前召開記者會，並承諾當選縣長後，將打造10座親子共融公園，提供縣民多元、共融、親子、分齡與在地特色等多面向遊戲場域。

▲蔡培慧（中）會同民進黨籍參選人出面，控訴名間鄉親子公園友善設施不足、南投市既有公園被挪用改建縣議會大樓。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧指出，南投長期以來缺乏足夠的公園綠地、良好的體適能休閒場域，林明溱執政8年，在去年底才完成唯一一座親子公園，且耗資近6000萬，比起花蓮縣東大門共融公園的4500萬、彰化縣員林市公14共融公園的3500萬，乃至屏東縣佳冬鄉樹屋共融公園的2200萬，造價明顯昂貴許多。

去年初為人父的陳紀衡表示，林明溱視其任內為一一座大型親子公園為得意的政績，但他帶著剛滿8個月的女兒跟蔡培慧到名間親子公園參觀體驗時，嬰兒車卻被門檔擋住、不得其門而入，園內也缺少一定比例的兒童廁所，更沒有哺乳室及盥洗設施，根本就是一座「不親子的親子公園」，遑論能讓不同年齡、能力以及需求的孩子透過遊戲的機會來發展體能。

▲南投縣議會大樓現狀。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧也批評藍委許淑華在南投市長任內，於2008年9月耗資近2200萬興建一座運動公園，使用不到2年卻變更地目，改建成目前所見的縣議會大樓，要求林明溱與許淑華正視縣民大眾「兩千兩百萬，兩年就打掉」的質疑。

縣府則回應解釋，當年位於縣府斜對面的舊縣議會因921地震受損嚴重，有遷移重建的急迫性，經溝通協調才定案提出用地需求，該土地的撥用也都依法辦理，反批縣議會遷至新址已使用近10年，綠營參選人不瞭解案情，即因選舉考量而對早已定案多年的合法議會遷建案提出檢討，「混淆視聽，令人匪夷所思」。