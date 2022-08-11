夏立言率團訪陸遭轟「敗家老頭」　柯志恩認：這時間點去不合適

▲夏立言訪陸引爭議，柯志恩坦言，換作她個人，不會挑在這個時機點。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨副主席夏立言率團訪中國大陸引發爭議，更遭到藍營青壯派連署「希望敗家老頭能聽聽基層的聲音，放過國民黨。」高雄市長參選人柯志恩今（11）日坦言，副主席訪陸關心台商，各界當然會有不同意見，但換作她個人，不會挑在這個時機點。她認為，如果副主席執意前往，應該向陸方具體反應台灣各界民意。

柯志恩提到，2年前她在擔任黨的副秘書長時，國民黨曾因「求和說」，斷然拒絕訪陸。和平不是卑躬屈膝得來的，而是靠腳踏實地的立場站出來的。國民黨的立場很簡單，就是捍衛中華民國、維護兩岸和平、照顧在陸台人、確保台灣繁榮穩定。

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

對於夏立言率團訪陸引發爭議，柯志恩坦言，當然這時間點去中國大陸，她個人認為不太適宜，但如果副主席執意前往，應該向陸方具體反應台灣各界民意。

柯志恩也再次重申對於中共軍演的看法，她認為中國大陸藉由武力恫嚇中華民國、施壓台灣人民、破壞區域穩定，絕對是不必要且令人無法接受的行為。她在第一時間就表達過強烈反對的意見；之後也多次重申，立場從不曾改變。

至於近日有綠營民代質疑她沒表達具體看法，柯志恩說，如果這些綠營民代仍不清楚，建議他們可以回去好好看看她的受訪片段，希望選舉還是要一分事實說一分話，不用刻意抹紅。